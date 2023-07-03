Медведев привел два аргумента, почему ядерная война вполне вероятна

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что ядерная война «вполне вероятна». Об этом он в понедельник, 3 июля, написал в своем Telegram-канале и привел аргументацию.
«Замечу одну вещь, которую не любят признавать политики всех мастей: ядерный Апокалипсис не только возможен, но еще и вполне вероятен. Почему? Причин как минимум две», — говорится в публикации.
По оценкам Медведева, сейчас мир находится в противостоянии гораздо худшем, чем во время Карибского кризиса. «Наши противники решили реально разгромить крупнейшую ядерную державу — Россию. Они, без сомнения, конченые придурки, но это именно так», — сказано в посте политика.
Также бывший премьер-министр и экс-президент РФ считает, что никакого табу на применение ядерного оружия уже нет. «Ядерное оружие уже применялось известно кем и где, а значит, никакого табу нет!» — добавил он.
Ранее Дмитрий Медведев отреагировал на события последней недели цитатами из Николая Васильевича Гоголя. «Вижу какие-то свиные рыла вместо лиц», — говорится в Telegram-канале зампреда Совбеза РФ.