Медведев привел два аргумента, почему ядерная война вполне вероятна

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что ядерная война «вполне вероятна». Об этом он в понедельник, 3 июля, написал в своем Telegram-канале и привел аргументацию.

«Замечу одну вещь, которую не любят признавать политики всех мастей: ядерный Апокалипсис не только возможен, но еще и вполне вероятен. Почему? Причин как минимум две», — говорится в публикации.

По оценкам Медведева, сейчас мир находится в противостоянии гораздо худшем, чем во время Карибского кризиса. «Наши противники решили реально разгромить крупнейшую ядерную державу — Россию. Они, без сомнения, конченые придурки, но это именно так», — сказано в посте политика.

