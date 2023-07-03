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    Медведев привел два аргумента, почему ядерная война вполне вероятна

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    18 комментариев

    Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что ядерная война «вполне вероятна». Об этом он в понедельник, 3 июля, написал в своем Telegram-канале и привел аргументацию.

    «Замечу одну вещь, которую не любят признавать политики всех мастей: ядерный Апокалипсис не только возможен, но еще и вполне вероятен. Почему? Причин как минимум две», — говорится в публикации.

    По оценкам Медведева, сейчас мир находится в противостоянии гораздо худшем, чем во время Карибского кризиса. «Наши противники решили реально разгромить крупнейшую ядерную державу — Россию. Они, без сомнения, конченые придурки, но это именно так», — сказано в посте политика.

    Также бывший премьер-министр и экс-президент РФ считает, что никакого табу на применение ядерного оружия уже нет. «Ядерное оружие уже применялось известно кем и где, а значит, никакого табу нет!» — добавил он.

    Ранее Дмитрий Медведев отреагировал на события последней недели цитатами из Николая Васильевича Гоголя. «Вижу какие-то свиные рыла вместо лиц», — говорится в Telegram-канале зампреда Совбеза РФ.

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    Ядерная войнаДмитрий Медведев
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    СМЕХ11
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ19
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    Комментарии 18

    Гость03 Июл 2023 в 10:18
    Чёрт сказал, что он знаком с Медведевым, это наш запойный управдом ...
    +2−0
    chip103 Июл 2023 в 09:54
    Джон Сильвер, он же «Окорок», он же «Одноногий». Самый страшный пират, но притворяется добрым, характер скрытный. Не женат. (с)
    +0−0
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