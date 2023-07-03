Пробка на КАД перед вантовым мостом уже 10 км

В юго-восточной части КАД Петербурга с утра 3 июля растут пробки.
К 8:30 пробка на внутреннем кольце достигла, судя по карте «Яндекса», примерно
На внешнем кольце тоже есть затор из-за дорожных работ — около
Сейчас
+16˚C
Сейчас в Санкт-Петербурге
Пасмурно, Без осадков
Ощущается как 14
5 м/с, ю-з
745мм
72%
Пробки
4/10
В юго-восточной части КАД Петербурга с утра 3 июля растут пробки.
К 8:30 пробка на внутреннем кольце достигла, судя по карте «Яндекса», примерно
На внешнем кольце тоже есть затор из-за дорожных работ — около
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