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    Пробка на КАД перед вантовым мостом уже 10 км

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    21 комментарий

    В юго-восточной части КАД Петербурга с утра 3 июля растут пробки.

    Скриншот «Яндекс.Карты»
    Скриншот «Яндекс.Карты»
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    К 8:30 пробка на внутреннем кольце достигла, судя по карте «Яндекса», примерно 10 километров. Там на вантовом мосту начался ремонт. С 3 по 8 июля там закрыты третья и четвертая полосы, а на оставшихся двух ограничена скорость до 50 км/ч.

    На внешнем кольце тоже есть затор из-за дорожных работ — около 3 километров.

    Скриншот «Яндекс.Карты»
    Скриншот «Яндекс.Карты»

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    Комментарии 20

    Гость03 Июл 2023 в 10:19
    А нету квалифицированных в родном отечестве, были да все вышли.
    На самом деле любая пробка при ремонте могла бы быть существенно скомпенсирована, если бы грамотно организовали сужение.
    Сам ездил по европейским магистралям, и видел, как из 4 полос при ремонте организовано сужение до одной таким образом, что по этой одной все летят со скоростью 130км/час. Потому что сужение плавно за пару километров от ремонта начинается и не превращается в игольное ушко, где скорость потока падает до 10 км/час.
    Перефразируя кота Матроскина, деньги у нас есть, у нас ума нет.
    +2−0
    Гость03 Июл 2023 в 10:03
    Фонтанка, напишите про новую схему движения в Петроградском районе. Теперь не проехать даже по пустым улицам. Только сейчас сообразил, что все эти ремонты закрывающие и схемы движения сделаны для того, чтобы продавить использование ЗСД. С Васильевского практически нельзя теперь проехать. И мост Бетанкура бесполезен-он вникуда. Вот только скоро дождутся, что народ с вилами пойдёт. Терпение заканчивается.
    +1−1
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