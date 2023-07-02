«Долго жить мы все равно не хотим». Кадыров записал видео с Делимхановым и поделился планами

Глава Чечни Рамзан Кадыров записал видео совместно с депутатом госдумы Адамом Делимхановым. Для убедительности народный избранник показал телефон и уточнил, что видео записано 2 июля.
Запись распространил ГТРК «Вайнах». Большую часть ролика Кадыров говорит на чеченском. На русском он рассказал, что о нем и Делимханове холдит много сплетен, но «собака лает, а караван идет. «Мы живем, потихоньку живем, хлеб жуем, если что. Жизнь бывает интересной, когда она короткая. Долго жить мы все равно не хотим, поэтому коротко, но достойно», — сказал Кадыров.
Ранее в соцсетях распространилась информация, что Кадыров якобы в реанимации, а Делимханов исчез после сообщений о его ранении на территории СВО.