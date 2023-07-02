    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Пасмурно, Сильный дождь

    Ощущается как 17

    2 м/с, с-з

    745мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd88.38eur96.02

    «Долго жить мы все равно не хотим». Кадыров записал видео с Делимхановым и поделился планами

    6608
    13 комментариев

    Глава Чечни Рамзан Кадыров записал видео совместно с депутатом госдумы Адамом Делимхановым. Для убедительности народный избранник показал телефон и уточнил, что видео записано 2 июля.

    Запись распространил ГТРК «Вайнах». Большую часть ролика Кадыров говорит на чеченском. На русском он рассказал, что о нем и Делимханове холдит много сплетен, но «собака лает, а караван идет. «Мы живем, потихоньку живем, хлеб жуем, если что. Жизнь бывает интересной, когда она короткая. Долго жить мы все равно не хотим, поэтому коротко, но достойно», — сказал Кадыров.

    Фото: кадр из видео / телеграм-канал ГТРК «Вайнах»
    ПоделитьсяПоделиться

    Ранее в соцсетях распространилась информация, что Кадыров якобы в реанимации, а Делимханов исчез после сообщений о его ранении на территории СВО.

    Фото: кадр из видео / телеграм-канал ГТРК «Вайнах»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ13
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 13

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    13
    close