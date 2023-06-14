«На связь он не выходит». Что случилось с депутатом Адамом Делимхановым

Происшествие с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым, подробностей о котором почти нет никаких, переполошило в среду телеграм-каналы и СМИ. Сначала писали о гибели парламентария, но потом градус снизился до «ранен» и «жив и здоров». А представители Чечни публиковали заявления, больше похожие на иронию и шутки.



Все началось с того, что утром 14 июня воюющий на стороне Украины политолог Кир Сазонов сообщил в своих соцсетях, что Адам Делимханов, который регулярно бывает в зоне СВО, якобы погиб в Приморске Запорожской области — город находится под российским контролем. Тогда информацию подхватили другие телеграм-каналы.

