«На связь он не выходит». Что случилось с депутатом Адамом Делимхановым

Происшествие с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым, подробностей о котором почти нет никаких, переполошило в среду телеграм-каналы и СМИ. Сначала писали о гибели парламентария, но потом градус снизился до «ранен» и «жив и здоров». А представители Чечни публиковали заявления, больше похожие на иронию и шутки.
Все началось с того, что утром 14 июня воюющий на стороне Украины политолог Кир Сазонов сообщил в своих соцсетях, что Адам Делимханов, который регулярно бывает в зоне СВО, якобы погиб в Приморске Запорожской области — город находится под российским контролем. Тогда информацию подхватили другие телеграм-каналы.
Телеканал «Звезда» днем опубликовал новость со ссылкой на пресс-службу Госдумы о том, что Делимханов не погиб, а ранен. Позднее новость была отредактирована — в качестве источника была указана пресс-служба ЛДПР. В окончательной версии источником информации указана думская журналистка Мадина Шавлохова.
Тем временем к ситуации подключился глава Чечни Рамзан Кадыров, который написал, что «не может найти» Делимханова, потому что тот «не выходит на связь». Кадыров обратился к украинской разведке с просьбой сообщить, в каком месте был нанесен удар. «Вознаграждение обещаю щедрое и очень прошу посодействовать», — говорится в сообщении.
В разговоре с ТАСС командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что Адам Делимханов «живее всех живых» и на данный момент находится в Чечне. В своем телеграм-канале позже Алаудинов иронично написал, что «снимает все подразделения в районе Марьинки», выезжает на «место происшествия» к депутату Делимханову. Свой пост он сопроводил большим количеством эмодзи, из которых следует, что на помощь Делимханову отправились в том числе слоны, верблюды и серфингисты.
О том, что Делимханов жив, заявили также депутат Госдумы Андрей Картаполов и пресс-секретарь парламента Дмитрий Кузнецов. «Только что разговаривали с Адамом Делимхановым. Жив и здоров. Желает здоровья нам», — сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Последний пост Делимханов опубликовал в соцсетях накануне, он сообщал, что встретился с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, представителями Минобороны и с руководством областного управления Росгвардии. Обсуждали противодействие вылазкам диверсантов в приграничные районы. Депутат отметил, что оборонять это направление будут бойцы батальона «Запад-АХМАТ».