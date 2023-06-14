    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 22

    2 м/с, зап

    766мм

    36%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd83.64eur90.39

    «Звезда»: Ранен депутат Госдумы Адам Делимханов

    10998
    69 комментариев

    Депутат Государственной думы и соратник Кадырова Адам Делимханов ранен. Об этом 14 июня сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу ЛДПР.

    Ранее в некоторых телеграм-каналах появилась информация, что депутат погиб, однако в Думе эту информацию опровергли. Информации о тяжести ранения пока нет, так же как и о месте обстрела.

    Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем телеграм-канале, что не может найти Делимханова, он не выходит на связь.

    «Прошу украинскую разведку предоставить информацию о том, по какому именно месту и по каким позициям был нанесён удар, чтобы всё-таки я смог найти моего дорогого БРАТА. Вознаграждение обещаю щедрое и очень прошу посодействовать», — добавил Кадыров.

    Накануне Делимханов делился информацией о переговорах в Белгородской области, куда на помощь прибыл батальон «Ахмат-Запад».

    ЛАЙК27
    СМЕХ31
    УДИВЛЕНИЕ7
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 69

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    69
    close