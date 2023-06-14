«Звезда»: Ранен депутат Госдумы Адам Делимханов

Депутат Государственной думы и соратник Кадырова Адам Делимханов ранен. Об этом 14 июня сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу ЛДПР.

Ранее в некоторых телеграм-каналах появилась информация, что депутат погиб, однако в Думе эту информацию опровергли. Информации о тяжести ранения пока нет, так же как и о месте обстрела.

Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем телеграм-канале, что не может найти Делимханова, он не выходит на связь.

«Прошу украинскую разведку предоставить информацию о том, по какому именно месту и по каким позициям был нанесён удар, чтобы всё-таки я смог найти моего дорогого БРАТА. Вознаграждение обещаю щедрое и очень прошу посодействовать», — добавил Кадыров.