Бабушка убитого во Франции Наэля просит протестующих остановиться

Не ломать школы и автобусы призвала протестующих во Франции бабушка убитого молодого человека, из-за смерти которого и начались митинги. Она считает, что ее внука используют как предлог.

Слова женщины по имени Надиа 2 июля приводит BFM. О себе она сказала, что устала, а про свою дочь, что у нее «больше нет жизни». При этом претензии у семьи есть только к конкретному полицейскому, который стрелял 17-летнему юноше в грудь, а не ко всей полиции в целом.

«Пусть не ломают школы, пусть не ломают автобусы. Автобусами ездят матери», — обратилась к митингующим женщина и попросила всех остановиться.