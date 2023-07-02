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    Бабушка убитого во Франции Наэля просит протестующих остановиться

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    Не ломать школы и автобусы призвала протестующих во Франции бабушка убитого молодого человека, из-за смерти которого и начались митинги. Она считает, что ее внука используют как предлог.

    Слова женщины по имени Надиа 2 июля приводит BFM. О себе она сказала, что устала, а про свою дочь, что у нее «больше нет жизни». При этом претензии у семьи есть только к конкретному полицейскому, который стрелял 17-летнему юноше в грудь, а не ко всей полиции в целом.

    «Пусть не ломают школы, пусть не ломают автобусы. Автобусами ездят матери», — обратилась к митингующим женщина и попросила всех остановиться.

    Беспорядки во Франции не утихают с 27 июня, протесты уже распространились на Бельгию и Швейцарию. Только за ночь 2 июля было задержано больше 700 человек.

    По версии правоохранителей, юноша отказался подчиниться требованиям полиции и попытался скрыться после того как его попросили выйти из автомобиля. В отношении полицейского, который выстрелил Наэлю в грудь, возбуждено уголовное дело.

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