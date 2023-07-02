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    «Меня просто выключило». Виновник смертельного ДТП в Колпино не помнит, как сбил двоих

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    Суд в Петербурге отправил под стражу ранее судимого Вадима Голубятникова. Он признал вину в смертельном ДТП в Колпино.

    О решении отправить Голубятникова в СИЗО сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 2 июля. Как выяснилось в процессе, Голубятников начал пить днем 30 июня, ближе 11 часам вечера в нем было около 0,7 водки. Не помня себя, мужчина взял ключи от «Мазды» родственника и поехал кататься. Момент столкновения с двумя молодыми людьми на пешеходном переходе не зафиксировался в его памяти, в чувство водителя немного привела авария у следующего дома, когда он задел «Форд». «Ваша честь, я очнулся, когда врезался в машину. Полагаю, что меня просто выключило», — цитирует Голубятникова пресс-служба. Как сообщалось ранее, в этот момент водитель решил бежать, но через 40 минут вернулся к машине и был задержан сотрудниками ГИБДД.

    Голубятников признал вину. Один из сбитых им молодых людей скончался в машине скорой, второй в тяжелом состоянии в больнице. Против меры обвиняемый не возражал.

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