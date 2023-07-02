Зеленский назвал условие для мирных переговоров, а на Кубани прогремел взрыв: новости СВО за 2 июля

По информации телеграм-канала Baza, размер воронки в Краснодарском крае — 10 метров в диаметре и около 4 метров глубиной Фото: Baza / T.me Поделиться Поделиться





Мы ежедневно рассказываем о главных событиях, связанных со специальной военной операцией. Сегодня подводим итоги 2 июля.



Мирные переговоры Владимир Зеленский назвал условие, без которого Украина не будет готова к дипломатическому урегулированию конфликта. Это выход украинских войск на границы 1991 года — то есть с Крымом, Донбассом, Запорожской и Херсонской областями. — Это не были наши границы 24 февраля, это была линия соприкосновения, — заявил украинский президент на пресс-конференции. — И поэтому мы еще раз подчеркиваем — Украина будет готова к тому или иному формату дипломатии, когда мы будем действительно на наших границах, на наших реальных границах согласно международному праву.

Финансирование ЧВК «Вагнер» ЧВК «Вагнер» получила более 858 миллиардов рублей по госконтрактам, еще 845 миллиардов рублей получил принадлежащий основателю «Вагнер» Евгению Пригожину холдинг «Конкорд». Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил телеведущий Дмитрий Киселев, передает агентство РИА Новости 2 июля.

Киселев назвал суммы и добавил, что «это не значит, что столько и заработали, но всё же говорит о масштабах бизнеса и масштабах амбиций». Подробнее рассказывают наши коллеги из «Фонтанки».

Восстановление Шебекино Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отчитался о восстановлении города Шебекино, который сильно пострадал от обстрелов. По его информации, больше половины городских предприятий снова начали работать. Известный завод по производству макарон возобновит работу уже 3 июля.

— Начнут работать первые линии, это порядка трети от численности состава, работающего на данном предприятии. Будут выпускать одну тонну макарон в час. Надеемся, что восстановительные работы позволят в ближайшее время запустить предприятие уже в полном объеме, — сказал губернатор.



Также он рассказал, что строители восстановили 62 частных дома и 65 многоквартирных. Взрыв в Краснодарском крае

Около 16:00 жители краснодарского Приморско-Ахтарска сообщили, что услышали громкий грохот. По данным источника редакции 93.RU, произошел взрыв в районе аэродрома. В поле осталась огромная воронка, вероятно, «что-то прилетело».

Что именно — пока неизвестно. Источник считает, что это точно не БПЛА — слишком большая воронка. Так как это случилось в поле, никто не пострадал.