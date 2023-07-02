Военный летчик погиб после столкновения двух колумбийских самолетов

Во время тренировочного полета в Колумбии зацепились друг за друга два штурмовика Tucano. Пилоты катапультировались, но один из них неудачно.

Как пишет газета Semana, самолеты упали во время полета в департаменте Мета, обломки нашли достаточно далеко друг от друга. Это были штурмовики Tucano, которые выпускает бразильская компания Embraer. Газета публикует видео момента столкновения. Одновременно в небе было не меньше пяти бортов. Два из них столкнулись, один загорелся.

Погибшим летчиком был полковник Марио Андрес Эспиноса. Он тренировал командиров.