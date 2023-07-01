Главный синоптик Петербурга рассказал про месяц ожиданий

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов 1 июля рассказал о погодных итогах первого летнего месяца, который, по его словам, получился месяцем ожиданий. Сначала все ждали, когда закончатся холода первой декады, а потом — когда придет дождь после абсолютно сухой второй декады.
Максимальная температура зафиксирована в центре Петербурга 22 июня — плюс 29,3 градуса, а на других метеостанциях города показатели в этот день были даже выше — до 31. Самым холодным днём стало 2 июня — всего 11,1 градуса днём. Средняя температура составила плюс 17,2 градуса — «это самое низкое значение за последние четыре года, хотя месяц и не назовешь прохладным (аномалия температуры плюс 1,2 градуса от нормы), даже после очень холодного начала июня этого года».
Дождей было очень мало, они начались только с 22 июня. Грозы последней недели «погоды» не сделали. «Можно говорить об очередном дефиците осадков», — отмечает Колесов. А вот солнце и его, и многих других горожан очень порадовало.
«342 часа это довольно много, значение в числе самых солнечных лет примерно пятое в имеющемся ряду наблюдений. В 1970 году было рекордное количество часов — 372, а в самом жарком июне 2021 года — 351 час», — отмечает Колесов.
Июль в Петербурге, по его данным, начнется с небольшого похолодания, но в целом второй месяц лета будет довольно теплым, а иногда и жарким. Подробнее про июльскую погоду читайте на «Фонтанке».