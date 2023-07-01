Главный синоптик Петербурга рассказал про месяц ожиданий

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов 1 июля рассказал о погодных итогах первого летнего месяца, который, по его словам, получился месяцем ожиданий. Сначала все ждали, когда закончатся холода первой декады, а потом — когда придет дождь после абсолютно сухой второй декады.



Максимальная температура зафиксирована в центре Петербурга 22 июня — плюс 29,3 градуса, а на других метеостанциях города показатели в этот день были даже выше — до 31. Самым холодным днём стало 2 июня — всего 11,1 градуса днём. Средняя температура составила плюс 17,2 градуса — «это самое низкое значение за последние четыре года, хотя месяц и не назовешь прохладным (аномалия температуры плюс 1,2 градуса от нормы), даже после очень холодного начала июня этого года».

