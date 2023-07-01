После жеста о помощи в прямом эфире омбудсмен рассказала о семье и детях

Детский омбудсмен Владимирской области Юлия Раснянская взяла на контроль ситуацию в семье девочки, которая в прямом эфире подала сигнал о помощи. Её комментарии публикуют 1 июля РИА Новости и ТАСС.



По словам Раснянской, дети из этой семьи находятся в безопасности и чувствуют себя хорошо.



«Вчера соответствующие органы с семьей общались. Мы с уверенностью можем говорить, что дети в безопасности и чувствуют себя хорошо», — сказала Раснянская.



Семья, по её словам, находится «в поле зрения уполномоченного» уже несколько лет — с 2020 года. После выхода программы на телевидении организована новая проверка, «сделаны запросы».

