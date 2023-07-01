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    После жеста о помощи в прямом эфире омбудсмен рассказала о семье и детях

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    Детский омбудсмен Владимирской области Юлия Раснянская взяла на контроль ситуацию в семье девочки, которая в прямом эфире подала сигнал о помощи. Её комментарии публикуют 1 июля РИА Новости и ТАСС.

    По словам Раснянской, дети из этой семьи находятся в безопасности и чувствуют себя хорошо.

    «Вчера соответствующие органы с семьей общались. Мы с уверенностью можем говорить, что дети в безопасности и чувствуют себя хорошо», — сказала Раснянская.

    Семья, по её словам, находится «в поле зрения уполномоченного» уже несколько лет — с 2020 года. После выхода программы на телевидении организована новая проверка, «сделаны запросы».

    «Мы так или иначе контролируем периодически то, что происходит там, в связи с тем, что родители девочки, бывшие супруги, достаточно эмоционально относятся ко всему происходящему», — уточнила омбудсмен.

    Напомним, в эфире Первого канала обсуждали проблемы семьи из города Муром и во время записи 8-летняя девочка сделала жест, означающий, что человек столкнулся с насилием и ему нужна помощь. Региональный СК 30 июня объявил о проведении проверки.

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    ЖестПризыв о помощиПервый каналРодители и детиДевочка показала сигнал о помощи в эфире
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