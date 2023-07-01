Во Франции в силовиков стреляют из дробовика. Тысяча протестующих задержаны

Во Франции в ночь на 1 июля задержали 994 участников массовых акций протеста, связанных убийством 17-летнего Наэля М. За это же время в Лионе были ранены 27 полицейских. Данные проводят BFM и Le Figaro.



СМИ уточняют, что семеро силовиков получили ранения из дробовика. «Их [полицейских] спасло то, что они находились довольно далеко, метрах в двадцати от стрелявшего», — уточнил источник Le Figaro. Стрелок открыл огонь по полицейским, когда они пытались сдержать беспорядки в пригороде, пишет издание. Один из них получил повреждение глаза — ему сделают операцию. По информации МВД страны, всего за ночь пострадали около 70 полицейских.