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    Во Франции в силовиков стреляют из дробовика. Тысяча протестующих задержаны

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    Во Франции в ночь на 1 июля задержали 994 участников массовых акций протеста, связанных убийством 17-летнего Наэля М. За это же время в Лионе были ранены 27 полицейских. Данные проводят BFM и Le Figaro.

    СМИ уточняют, что семеро силовиков получили ранения из дробовика. «Их [полицейских] спасло то, что они находились довольно далеко, метрах в двадцати от стрелявшего», — уточнил источник Le Figaro. Стрелок открыл огонь по полицейским, когда они пытались сдержать беспорядки в пригороде, пишет издание. Один из них получил повреждение глаза — ему сделают операцию. По информации МВД страны, всего за ночь пострадали около 70 полицейских.

    Во вторник, 27 июня, двое полицейских остановили 17-летнего юношу по имени Наэль за нарушение правил дорожного движения на желтом «Мерседесе». Первоначально полиция сообщила, что офицер застрелил подростка, потому что тот совершил на него наезд. Однако эта версия не сходится с опубликованными кадрами. Полицейскому, который предположительно застрелил подростка, предъявлены обвинения в умышленном убийстве. При этом расследуется дело и в отношении Наэля, который, по словам прокурора, в тот день совершил многочисленные нарушения ПДД.

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