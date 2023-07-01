15 лучших телесериалов июля: от «Пищеблока-2» до возвращения «Футурамы» — выбор «Фонтанки»

В этом месяце нас ждут: новый интеллектуальный детектив от Стивена Содерберга, сиквел «Правосудия», возвращение культовой «Футурамы», а также новые сезоны «Пищеблока», «Благих знамений» и «Основания».

Фото: скриншот видео с сайта youtube.com Поделиться Поделиться





«Там, где цветёт полынь»

Мистический триллер про старшеклассницу и ведьму



Где/когда: KION — с 1 июля 2023

Начнётся второй летний месяц с отечественной новинки — онлайн-платформа KION выпустит свой новый оригинальный проект о старшекласснице, которая заключила сделку с ведьмой, чтобы снять родовое проклятие. Сериал называется «Там, где цветёт полынь» и это экранизация одноимённого бестселлера Ольги Птицевой.



Если подробнее, то сюжет таков: жизнь десятиклассницы Ульяны резко меняется, когда она обнаруживает у себя страшный дар — предвидеть гибель других людей. В результате несчастного случая она лишается семьи и дома. В попытке понять, как избавиться от своего проклятья, Ульяна сталкивается с потусторонними силами, которыми управляет загадочная женщина по имени Рута. Ульяне предстоит взглянуть в лицо собственным страхам и выяснить, какие тайны хранит поле полыни, цветущее у дома таинственной Руты.



Режиссёр-постановщик нового телесериала — Кирилл Кузин, снимавший 1-й сезон «Сергий против нечисти» и продолжение «Шабаш». В касте: Виктория Агалакова, Сабина Ахмедова, Риналь Мухаметов, Артём Ткаченко.

Автор: видео с сайта youtube.com, канал kionru

















«Тяни, Сундук»

Спин-офф интернет-сериала «Зёма»

Где/когда: Premier — с 6 июля 2023

Следующая отечественная новинка — один из спин-оффов нашумевшего интернет-сериала «Зёма» о герое Дениса Сундукова (он же Сундук) из села Антоновка — с экоповесткой, борьбой с незаконными свалками, видеообращением к Леонардо ДиКаприо и чемпионатом деревни по рыбалке.

Простой парень по кличке Сундук из-за любви к своей деревне Антоновка постоянно попадает в передряги. На этот раз он не смог пройти мимо острой проблемы — незаконное загрязнение территорий мусором. Сундук, понимая, что местная власть занимает позицию «не вижу проблему — нет проблемы», берёт инициативу в свои руки и устраивает чемпионат по рыбалке, чтобы привлечь внимание общественности. Соревнование становится популярным, но Сундук наживает врага в лице организатора свалки, который ради своих корыстных целей, готов пойти на всё, чтобы прекратить чемпионат в Антоновке.



Главные роли в комедийном сериале «Тяни, Сундук» исполнили: Денис Сундуков, Захар Савченко, Мария Абрамова, Полина Ряшко, Василиса Макарова, Владимир Афанасьев и Евгения Розанова.

Автор: видео с сайта youtube.com, канал Онлайн-кинотеатр PREMIER

«Ужас Долорес Роуч» / «The Horror of Dolores Roach» Комедийный хоррор про блинчики



Где/когда: Amazon Prime Video — с 7 июля 2023

Любопытная новинка на стрим-сервисе Amazon Prime Video — цифровая премьера нового проекта главной голливудской киностудии ужастиков Blumhouse, телесериала с интригующим названием «Ужас Долорес Роуч». Шоу основано на популярном одноимённом подкасте про Долорес Роуч, бывшую осуждённую, которая выходит на свободу после отбытия 16-летнего тюремного заключения. Женщина находит работу в своём старом (и теперь облагороженном) районе Вашингтон-Хайтс в качестве массажистки в подвале Закусочной своего бывшего приятеля, где готовят блинчики. Однако дела идут всё хуже и хуже и, возможно, Долорес столкнётся с чем-то ужасным вроде каннибализма.



Не стоит забывать, что сериал — это комедия ужасов, поэтому актриса Жустина Мачадо блестяще справляется с искромётной ролью, вдохновлённой популярным образом Суини Тодда. Автор телепроекта — Аарон Марк, написавший сценарий к тому самому подкасту, а также пьесу по мотивам всё того же сюжета «Сумасшедший пирог», с успехом шедшую на театральных подмостках Нью-Йорка в середине 2010-х.

Автор: видео с сайта youtube.com, канал Prime Video

















«Пищеблок-2»

Экранизация бестселлера про советских вампиров

Где/когда: Кинопоиск Плюс — с 8 июля 2023

Онлайн-кинотеатр Кинопоиск Плюс порадует свежим вторым сезоном «Пищеблока». Первый сезон, снятый по одноимённому роману Алексея Иванова, рассказывал о кровавых событиях в пионерском лагере «Буревестник», случившихся в олимпийском 1980 году. Во время летней смены дети один за другим начали превращаться в вампиров; и разбираться, кто за этим стоит, пришлось мальчику Валерке в исполнении Петра Натарова и его вожатому Игорю, его сыграл Даниил Вершинин. Действие второго сезона происходит спустя три года: повзрослевший Валерка учится в обычной школе и сталкивается уже с новыми упырями.



Новый сезон сериала о вампирах в пионерлагере окончательно отходит от книжного оригинала Алексея Иванова. Самостоятельный сценарий продолжения написал Сергей Калужанов, а в режиссёрском кресле — Эдуард Бордуков, заменивший постановщика первого сезона Святослава Подгаевского, который вместе со своим хоррор-коллегой Иваном Капитоновым ушел снимать милые подростковые драмеди вроде «Головы-Жестянки». К актёрскому составу из первой части присоединились Равшана Куркова, Риналь Мухаметов, Ксения Трейстер и Александра Ревенко.

Автор: видео с сайта youtube.com, канал Кинопоиск Премьеры

«Домина» / «Domina» Семейная сага о падении Древнего Рима

Где/когда: MGM+ — с 9 июля 2023

Нежданно-негаданно 9 июля объявится новый сезон телешоу, о котором все уже успели забыть. Пару лет назад прогремела масштабная европейская историческая драма — «Домина». И вот нас ожидает сезон этой семейной саги о Древнем Риме на стриминге MGM+.



Первые серии «Домины» рассказывали историю Ливии Друзиллы, жены императора Октавиана Августа, которая прошла путь от юной наивной девушки до влиятельной фигуры своей эпохи.

Второй сезон рассказывает о борьбе за контроль над разрушающейся Римской империей и императорской семьёй, возглавляемой женщиной. Теперь, на вершине раздробленной империи и неблагополучной династии, Ливия Друзилла должна бороться, чтобы сохранить свой брак с Гаем и найти способ посадить на трон одного из своих сыновей, поскольку новые и старые соперники борются за положение в мире, где нельзя никому доверять.



Создатель «Домины» — сценарист Саймон Бёрк, подаривший нам такие телесериалы как «Фортитьюд» и «Ответный удар». К своим ролям вернулись почти все актёры из первого сезона во главе с исполнительницей роли Ливии Друзиллы — популярной итальянской актрисой с польскими корнями Касей Смутняк.



Автор: видео с сайта youtube.com, канал Rotten Tomatoes TV

«Замкнутый круг» / «Full Circle» Интригующий детектив от Стивена Содерберга

Где/когда: MAX — с 13 июля 2023

Не прошло и пяти лет, как голливудский режиссёр-интеллектуал Стивен Содерберг вновь порадовал нас мини-сериалом детективной направленности — «Замкнутый круг». Содерберг сам снял все шесть эпизодов, сценарий написал его давний соратник по кинопроизводству Эд Соломон. В частности, они вместе и снимали сериал «Мозаика» 2018 года, а также полный метр «Без резких движений».



В новом мини-сериале сыграли Клэр Дэйнс, Зази Битц, Тимоти Олифант и Деннис Куэйд. В центре событий — неудачное похищение, которое раскроет секреты нескольких персонажей; действие разворачивается в современном Нью-Йорке.

Автор: видео с сайта youtube.com, канал Max

«Основание» / «Foundation» Сай-фай по книжному циклу Айзека Азимова

Где/когда: Apple TV+ — с 14 июля 2023

Итак, миссия по восстановлению человеческой цивилизации возобновляется! Напомним, что сюжет рассказывает, как в далёком будущем люди расселились за пределами Земли. Однако Галактическая империя грозит рухнуть, согласно расчётам ученого Гэри Селдона. И он создаёт организацию «Основание», призванную восстановить человеческую цивилизацию после грядущих потрясений.



После показа первого сезона «Основания» мнения зрителей разделились на диаметрально противоположные: кто-то назвал проект скучной попыткой экранизировать неэкранизируемое, а кто-то отметил, что шоураннеры сериала Дэвид Гойер и Джош Фридман последовательно и логично — кирпичик к кирпичику, эпизод к эпизоду — воспроизводят события книг писателя Уровень постановки, спецэффекты и зрелища тоже не вызывают вопросов — сделано дорого и красочно.

Скорее всего, эти факторы и повлияли на то, что сняли новый второй сезон, в котором мы увидим всё тех же персонажей и актёров, включая харизматичного Ли Пейса. К основному касту сериала добавились Бен Дэниелс и Изабелла Лафлэнд.

Автор: видео с сайта youtube.com, канал Apple TV

«Правосудие: Первобытный город» / «Justified: City Primeval» Сиквел телесериала из 2010-х

Где/когда: FX — с 18 июля 2023

Еще один камбэк: спустя почти восемь лет, американский кабельный телеканал FX расконсервировал свой некогда популярный телепроект «Правосудие» с Тимоти Олифантом и снял небольшой сиквел. «Правосудие: Первобытный город» расскажет о том, как главный герой — полицейский по имени Рэйлан Гивенс с дочерью отправляется в Детройт, где вступает в противоборство с жестоким преступником Климентом Мэнселлом.

Оригинальное шоу «Правосудие» в жанре полицейского неовестерна просуществовало пять сезонов, он был снят по одноимённой серии книг выдающегося американского новеллиста ХХ века Элмора Леонарда. Новый мини-сериал задуман исключительно как подарок фанатам, в основе его сценария — роман Леонарда «Первобытный город: Высокая Луна в Детройте», изданный в 1980 году. В сюжете шоу события будут развиваться сразу же после финала материнского телесериала в 2015 году, ну а в главной роли — всё тот же Тимоти Олифант.

Автор: видео с сайта youtube.com, канал FX Networks

«Макс и Гусь»

И ещё один спин-офф вэб-сериала «Зёма»

Где/когда: Wink — с 20 июля 2023

Июль богат на спин-оффы вэб-сериала «Зёма», и вслед за «Тяни, Сундук» нас ждёт новинка под названием «Макс и Густь», правда, выйдет она на онлайн-кинотеатре Wink. Этот «вбоквел» расскажет историю о том, как простой парень с района Макс достиг криминальных высот, и чем ему ради этого пришлось пожертвовать. Как из обычного каппера, «работающего на дядю», Макс превратился в беспринципного подонка, который в будущем станет контролировать наркотрафик, клубы и подпольный букмекерский бизнес в Пензе. Что случилось с любовью Макса к Снегурке. И что же, в конце концов, стало с нерушимой дружбой Макса и Гуся. В касте — Никита Кологривый, Павел Прилучный, Настасья Самбурская (местами обнажённая!) и Игорь Жижикин.

Автор: видео с сайта youtube.com, канал Wink Russia

«Кокетка» / «Minx» Комедия о женском секс-журнале

Где/когда: Starz — с 21 июля 2023

В прошлом году на стриминге HBO Max вышел вполне себе сносный комедийный телесериал «Кокетка», который, несмотря на положительные отзывы, был закрыт. Но его реанимировала кабельная телесеть Starz и заказала второй сезон, который мы и увидим.

Напомним, события разворачиваются в Лос-Анджелесе 1970-х, где молодая и целеустремлённая феминистка Джойс объединяется с издателем Дагом, чтобы создать первый журнал эротического содержания, ориентированный на женскую аудиторию. В новых сериях Джойс продолжит свои потуги в издательском бизнесе «с клубничкой». После того, как Даг и Джойс продали «Bottom Dollar» отставному судоходному магнату, они добились коммерческого успеха. Под новым руководством Даг изо всех сил пытается сохранить свой контроль в журнале «Bottom Dollar», в то время как Джойс теряет из виду свои основные убеждения по ходу развития «звёздной болезни». Теперь друзьям придётся задаться важным вопросом — кто они такие и куда идут?



В главных ролях, по-прежнему, Офелия Ловибонд и Джейк Джонсон, которого все помнят по прекрасному ситкому от создателей «Друзей» — «Новенькая».



Автор: видео с сайта youtube.com, канал STARZ

«Спецназ: Львица» / «Special Ops: Lioness» Боевик про агентш ЦРУ

Где/когда: Paramount+ — с 23 июля 2023

Хотя он ещё не достиг уровня крутых голливудских телепродюсеров вроде Грега Берланти или Дика Вульфа, создатель хитовой телефраншизы «Йеллоустон» Тейлор Шеридан запускает новые шоу с впечатляющей скоростью вот уже последние пять лет. И первым из двух или трёх новых проектов Шеридана в этом году для стриминга Paramount+ станет «Спецназ: Львица», телесериал, в котором показывается реальная программа ЦРУ по обучению женщин-оперативников под прикрытием.



Зои Салдана играет начальника резидентуры ЦРУ, которая вербует молодого морского пехотинца (её играет Лайсла Де Оливейра) для проникновения в террористическую организацию. Николь Кидман также приобщилась к сериальному миру американской разведки и перевоплотилась в высокопоставленного сотрудника ЦРУ, а в остальных ролях — Морган Фриман, Майкл Келли, Дэйв Эннэйбл, Джилл Вагнер и Стефани Нур.

Автор: видео с сайта youtube.com, канал Paramount Plus

«Футурама» / «Futurama» Возвращение культовой сатирической анимации

Где/когда: Hulu — с 23 июля 2023

Пожалуй, главное событие телесериального лета — возвращение культовой «Футурамы»! Aмериканский научно-фантастический сатирический мультсериал создатели «Симпсонов» Мэтт Гроунинг и Дэвид Коэн запустили на обычном эфирном телеканале FOX на рубеже веков, незадолго до наступления Миллениума. В большинстве серий действие происходит в Новом Нью-Йорке в XXXI веке. Использование будущего времени позволяло авторам шоу вносить в него идеи и события из популярной фантастики XX века. Мультсериал выходил с 1999 по 2003 годы: всего было 7 сезонов и 140 серий, правда, проект менял свою телеканальную прописку и в середине пятого сезона переехал с FOX на Comedy Central. Приключения доставщика пиццы, замороженного в крионической камере в канун 1999 года и оказавшегося через 1000 лет в будущем, вернутся 23 июля на потоковом сервисе Hulu (Fulu), которому и принадлежит идея возродить некогда улётный мульт в новым восьмом сезоне из 10 серий.



В свежих эпизодах мультсериала упомянули пандемию коронавируса и сделали отсылку к «Дюне». Отрадно видеть, что Лила и Фрай наконец-то влюблены и счастливы. В качестве гостевой суперзвезды мы увидим/услышим рэппера Coolio, ушедшего из жизни в прошлом году.

Автор: видео с сайта youtube.com, канал Hulu

«Скрежет метала» / «Twisted Metal» Комедийная экранизация видеоигры о смертельном турнире

Где/когда: Peacock — с 27 июля 2023

А вот стрим-сервис Peacock приготовил свою уморительную новинку на конец июля — нас ждёт премьера комедии «Скрежет метала». Это адаптация популярной серии видеоигр Twisted Metal (ей уже почти 30 лет, последняя игра вышла 10 лет назад!), в которой водитель и доставщик молока Джон Доу получает возможность изменить свою жизнь и вспомнить забытое прошлое. Но для этого ему нужно перевести загадочную посылку через пустошь, полную опасностей.



Чёрного юмора будет много — например, главный герой шоу в исполнении Энтони Маки и один из символов франшизы клоун-психопат Sweet Tooth (его играет Уилл Арнетт) дерутся и поют песни в казино. Сценарий «Скрежета метала» написали авторы «Дэдпула» — Ретт Риз и Пол Верник, а продюсером и шоураннером стал создатель сериала «Кобра Кай» — Майкл Джонатан Смит. Также в ролях: Стефани Беатриз, Томас Хейден Чёрч, рестлер Самоа Джо и звезда франшизы «Крик» — Нив Кэмпбелл.

Автор: видео с сайта youtube.com, канал MovieGasm.com











«Благие знамения» / «Good Omens» Продолжение экранизации романа Нила Геймана и Терри Пратчетта



Где/когда: Amazon Prime Video — с 28 июля 2023

В конце июля вернётся и долгожданное продолжение экранизации романа Нила Геймана и Терри Пратчетта — «Благие знамения». Сюжет второго сезона строится на наработках, которые Гейман и Пратчетт оставили после написания оригинального романа. Поэтому мы увидим, как ангел Азирафель и демон Кроули будут помогать утратившему память архангелу Гавриилу, а заодно постараются не допустить раздора между Раем и Адом. К своим ролям в новых шести сериях городского фэнтези вернулись Майкл Шин и Дэвид Теннант, а среди новичков — актриса Миранда Ричардсон.

Автор: видео с сайта youtube.com, канал Prime Video

«Хилы» / «Heels» Драма о спорте и семейном соперничестве

Где/когда: Starz — с 28 июля 2023

Второй сезон ожидается и у спортивной драмы «Хилы», которая появилась в эфире телеканала Starz ещё в 2021 году. Прошло 2 года и вот подоспели новые эпизоды. Напомним, что сериал рассказывает историю двух братьев-рестлеров, которые почти не разграничивают семейные отношения и конфликт на боевой сцене. Такой накал страстей идёт на пользу шоу, а вот самим родственникам — вряд ли. Им предстоит разобраться, кто всё же главный хил (отрицательный персонаж в профессиональном реслинге).



Главные роли исполняют — Стивен Амелл, знакомый по комикс-сериалу «Стрела» из Вселенной DC Comics, и Александр Людвиг из «Викингов». Ну а шоураннером всё ещё выступает Майкл Уорд, сценарист сериала «Локи», чей второй сезон мы также ожидаем совсем скоро — в октябре 2023-го!

Автор: видео с сайта youtube.com, канал STARZ

Андрей Смирнов, специально для «Фонтанки.ру»

