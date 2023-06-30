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    Правительство РФ поднимет оклады военных и других силовиков на 10,5%

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    Премьер-министр Михаил Мишустин постановил поднять денежное довольствие военнослужащих и сотрудников других силовых ведомств на 10,5% с 1 октября 2023 года. Об этом сказано в документе от 28 июня, опубликованном сегодня на портале правовых актов.

    Согласно постановлению, с 1 октября контрактникам в 1,105 раза поднимут оклады по воинской должности и по воинскому званию. Также оклад вырастет у призывников.

    Помимо военнослужащих на 10,5% увеличатся оклады по должности и званиям сотрудников Росгвардии, полиции, ОВД, уголовно-исполнительной системы, принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы, таможни и командирам органов федеральной фельдъегерской связи.

    Накануне в Госдуму внесли законопроект, позволяющий Министерству обороны РФ закупать товары у единственных поставщиков. Авторы закона говорят, что это поможет избежать организационных сложностей и упростить процедуры закупок необходимых товаров для Минобороны.

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