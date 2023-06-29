По законам спецоперации. Госдума предлагает разрешить Минобороны игнорировать процедуру госзакупок

В Госдуму внесен законопроект, позволяющий Минобороны и подведомственным ему учреждениям закупать товары у единственных поставщиков в любой форме, предусмотренной Гражданским кодексом. Документ размещен 29 июня в электронной базе данных РФ.

В настоящее время закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров <…> для госнужд» позволяет заказчикам заключать любой договор по условиям контракта. Депутаты во главе с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым предлагают распространить эту норму и на Минобороны в связи с «проведением специальной военной операции».

