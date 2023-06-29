По законам спецоперации. Госдума предлагает разрешить Минобороны игнорировать процедуру госзакупок

В Госдуму внесен законопроект, позволяющий Минобороны и подведомственным ему учреждениям закупать товары у единственных поставщиков в любой форме, предусмотренной Гражданским кодексом. Документ размещен 29 июня в электронной базе данных РФ.
В настоящее время закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров <…> для госнужд» позволяет заказчикам заключать любой договор по условиям контракта. Депутаты во главе с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым предлагают распространить эту норму и на Минобороны в связи с «проведением специальной военной операции».
Авторы закона говорят, что во время ведения хоздеятельности у силовиков возникает необходимость осуществлять срочные «малые закупки», однако ведомства обязаны проходить длительную процедуру закупки с включением в план-график. В пояснительной записке сказано, что изменение позволит избежать организационных сложностей и упростить процедуры закупок необходимых товаров для Минобороны. Также участники госконтракта смогут осуществлять оплату поставленной продукции непосредственно в местах выполнения боевых задач за наличные средства.
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4 ноября 2022 года Владимир Путин подписал закон, позволяющий осуществлять закупки у единственного поставщика в целях проведения СВО. До конца 2023 года при таких закупках не будет применяться ограничение по их предельному годовому размеру (50 миллионов рублей).