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    По законам спецоперации. Госдума предлагает разрешить Минобороны игнорировать процедуру госзакупок

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    В Госдуму внесен законопроект, позволяющий Минобороны и подведомственным ему учреждениям закупать товары у единственных поставщиков в любой форме, предусмотренной Гражданским кодексом. Документ размещен 29 июня в электронной базе данных РФ.

    В настоящее время закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров <…> для госнужд» позволяет заказчикам заключать любой договор по условиям контракта. Депутаты во главе с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым предлагают распространить эту норму и на Минобороны в связи с «проведением специальной военной операции».

    Авторы закона говорят, что во время ведения хоздеятельности у силовиков возникает необходимость осуществлять срочные «малые закупки», однако ведомства обязаны проходить длительную процедуру закупки с включением в план-график. В пояснительной записке сказано, что изменение позволит избежать организационных сложностей и упростить процедуры закупок необходимых товаров для Минобороны. Также участники госконтракта смогут осуществлять оплату поставленной продукции непосредственно в местах выполнения боевых задач за наличные средства.

    С 2017-го по июль 2018 года в России впервые скрыли сведения о госзакупках Минобороны, ФСБ и СВР. Тогда закрытость госзакупок объяснялась противодействием санкциям США. С 1 января 2022 года государственные закупки практически всех силовых ведомств в России вновь стали секретными. Подробности о проводимых тендерах Минобороны, СВР, ФСБ, Росгвардии, ФСО оказались закрытыми от граждан. В Кремле не видят в этом проблемы — по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, решение объясняется тем, что деятельность ведомств связана с гостайной.

    4 ноября 2022 года Владимир Путин подписал закон, позволяющий осуществлять закупки у единственного поставщика в целях проведения СВО. До конца 2023 года при таких закупках не будет применяться ограничение по их предельному годовому размеру (50 миллионов рублей).

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    Гость29 Июн 2023 в 19:36
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