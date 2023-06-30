Экс-глава администрации Выборгского района Ленобласти и другие фигуранты услышали приговор по делу о пропавших миллионах

Красногвардейский райсуд Петербурга огласил приговор фигурантам дела о мошенничестве, из-за которого Выборгский район Ленобласти лишился более 738 миллионов рублей. Им всем пришлось поплатиться свободой, сообщает 30 июня объединенная пресс-служба судов Петербурга.



Фигурантами были экс-глава администрации района Геннадий Орлов, а также Александр Синельников, Анатолий Шимякин, Денис Мухортов и Магомед Османов. Суд признал, что организованной группой фигуранты действовали в течение 2019 года — похитили бюджетные средства из казны Выборгского района. Для этого деньги перевели на счета фирм по несуществующим бюджетным обязательствам и фиктивным договорам.

