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    Экс-глава администрации Выборгского района Ленобласти и другие фигуранты услышали приговор по делу о пропавших миллионах

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    Красногвардейский райсуд Петербурга огласил приговор фигурантам дела о мошенничестве, из-за которого Выборгский район Ленобласти лишился более 738 миллионов рублей. Им всем пришлось поплатиться свободой, сообщает 30 июня объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Фигурантами были экс-глава администрации района Геннадий Орлов, а также Александр Синельников, Анатолий Шимякин, Денис Мухортов и Магомед Османов. Суд признал, что организованной группой фигуранты действовали в течение 2019 года — похитили бюджетные средства из казны Выборгского района. Для этого деньги перевели на счета фирм по несуществующим бюджетным обязательствам и фиктивным договорам.

    Кроме того, в 2018 году таким же образом из казны пропали 26 миллионов. Фигурантов признали виновными в мошенничестве.

    Всем назначили штраф в 500 тысяч рублей, кроме Орлова: он должен выплатить 750 тысяч. Шимякин получил три года условно, остальные — сроки в колонии общего режима: Орлов — 7 лет с запретом в течение двух лет занимать определенные должности, Синельников — 2 года, Мухортов — 3 года, Османов — 4 года.

    Кроме того, с Орлова, Османова, Мухортова и Синельникова в солидарном порядке взыскали 734 миллиона рублей, а с Османова, Мухортова и Шимякина — 26 миллионов.

    В марте экс-председатель комитета финансов Выборгского района Александр Болучевский получил 12,5 лет в колонии строгого режима за мошенничество. Суд счел, что он вносил ложные данные в документы и в итоге получил более 191 миллиона рублей.

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