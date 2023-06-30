Экс-глава администрации Выборгского района Ленобласти и другие фигуранты услышали приговор по делу о пропавших миллионах

Красногвардейский райсуд Петербурга огласил приговор фигурантам дела о мошенничестве, из-за которого Выборгский район Ленобласти лишился более 738 миллионов рублей. Им всем пришлось поплатиться свободой, сообщает 30 июня объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Фигурантами были экс-глава администрации района Геннадий Орлов, а также Александр Синельников, Анатолий Шимякин, Денис Мухортов и Магомед Османов. Суд признал, что организованной группой фигуранты действовали в течение 2019 года — похитили бюджетные средства из казны Выборгского района. Для этого деньги перевели на счета фирм по несуществующим бюджетным обязательствам и фиктивным договорам.
Кроме того, в 2018 году таким же образом из казны пропали 26 миллионов. Фигурантов признали виновными в мошенничестве.
Всем назначили штраф в 500 тысяч рублей, кроме Орлова: он должен выплатить 750 тысяч. Шимякин получил три года условно, остальные — сроки в колонии общего режима: Орлов —
Кроме того, с Орлова, Османова, Мухортова и Синельникова в солидарном порядке взыскали 734 миллиона рублей, а с Османова, Мухортова и Шимякина — 26 миллионов.
В марте экс-председатель комитета финансов Выборгского района Александр Болучевский получил