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    Польша попросила разместить на своей территории ядерное оружие, да побыстрее

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    33 комментария

    Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что страна попросила НАТО разместить на своей территории американское ядерное оружие. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщает РИА Новости.

    По его словам, Польша хочет принять участие в программе Nuclear Sharing из-за намерений РФ разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Глава польского правительства добавил, что хотел бы, чтобы ядерное оружие оказалось на польской территории как можно скорее.

    «Это, прежде всего, должно быть решение наших американских партнеров, партнеров по НАТО. Мы объявляем, что желаем быстрых действий», — сказал Моравецкий.

    Программа Nuclear Sharing позволяет Штатам размещать свое ядерное оружие в странах НАТО, которые не обладают своим ЯО.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко 14 июня назвал тип, мощность и боевую эффективность переданного Россией ядерного оружия. «Фонтанка» писала об этом здесь.

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    Комментарии 33

    Гость30 Июн 2023 в 18:35
    Не "опрокинули" на себя
    +0−0
    Гость30 Июн 2023 в 18:16
    Скоро и Финляндия!
    +2−0
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