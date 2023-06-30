Польша попросила разместить на своей территории ядерное оружие, да побыстрее

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что страна попросила НАТО разместить на своей территории американское ядерное оружие. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщает РИА Новости.

По его словам, Польша хочет принять участие в программе Nuclear Sharing из-за намерений РФ разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Глава польского правительства добавил, что хотел бы, чтобы ядерное оружие оказалось на польской территории как можно скорее.



«Это, прежде всего, должно быть решение наших американских партнеров, партнеров по НАТО. Мы объявляем, что желаем быстрых действий», — сказал Моравецкий.

