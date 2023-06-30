Сертификаты не сработали. Те, кто продали квартиры херсонцам, остались без жилья и денег

Погашение жилищных сертификатов переехавшим из Херсона приостановлено, при этом деньги, которые должны были перечислить продавцам, зависли между ведомствами. Одной только Ленобласти Москва задолжала полмиллиарда, сообщают 47news.

Свою историю редакции рассказала петербурженка Алла. В 2018 году она купила 20-метровую студию в ЖК «Северный вальс», а в мае 2023 года заключила сделку с жительницей Херсона Александрой. Квартира обошлась ей в 3 млн 260 тыс. рублей, из которых жилищный сертификат должен был погасить 2 млн 930 тыс. рублей.



Уже через десять дней в Росреестре появилась запись о смене собственника — иначе условия программы с жилищными сертификатами выполнить было нельзя. Тогда комстрой направил письмо в Фонд развития территорий, который должен был перечислить средства на счет продавца в течение 15 дней, однако сертификат так и не был погашен.



Ситуация, отмечают в 47news, не единичная — в чате в Telegram «Херсонский сертификат» более 2300 участников из разных регионов, которые в мае продали квартиру гражданам Херсона по сертификату, а деньги все еще не получили. В правительстве обещают наладить процесс выплат в течение лета.

