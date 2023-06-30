Рубль пробивает дно. Почему это происходит: мнения экспертов

Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Рубль продолжает движение вниз. На утро пятницы курсы американской валюты и «еврозоны» обновили годовые максимумы и достигли уровня 88,614 рубля за доллар и 96,2525 рубля за евро. По мнению экспертов, тянуть рубль на дно могут несколько факторов.



Дополнительный спрос на валюту мог спровоцировать «Магнит», который решил увеличить лимит выкупа акций у инвесторов-нерезидентов, считает главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников, пишет «Интерфакс». Ранее компания собиралась выкупить 10% бумаг у нерезидентов, а буквально в среду вечером, 28 июня, уже после закрытия торгов, сообщила, что увеличивает объем выкупа до 29,8%.



Другая причина ослабления рубля, по мнению президента компании «Московские партнеры», профессора Высшей школы экономики Евгения Когана, падающий на фоне санкций экспорт. Тем не менее, Коган полагает, что Центробанк не позволит рублю ослабеть слишком сильно, поскольку это чревато ростом инфляционных рисков, и прогнозирует повышение ключевой ставки уже на следующем заседании.



Еще одной немаловажной причиной, заставляющей рубль сдавать позиции, стало окончание налогового периода, считает главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова. «В начале недели на валютном рынке фиксировались значительные объемы продаж со стороны компаний, которые были связаны с необходимостью платить налоги. Но сейчас в конце месяца налоговые платежи уже реализованы, продажи валюты на рынке сокращаются», – отмечает она. Сейчас рынок приходит в новое равновесие, говорит Орлова, которое будет определяться настроениями граждан, и это дает снижение курса на фоне умеренного присутствия крупных компаний и снижения объемов продаж валюты.



Нельзя отметать и тот факт, что с начала года рубль остается под давлением, когда показал «снижение к американскому доллару более чем на 20%», полагают эксперты Тинькофф Инвестиций. Немаловажную роль в ослаблении рубля сыграет отток капитала из страны на фоне «событий минувших выходных»: по данным на начало мая, на депозитах в иностранных банках россияне накопили 5,8 трлн руб., выводят средства после продажи активов и нерезиденты, хотя они и ограничены лимитом в $1 млрд. в месяц. Во втором полугодии аналитики Тинькофф Инвестиций прогнозируют курс доллара около 83—88 рублей, хотя и не исключают, что в некоторые моменты он будет выходить за прогнозный интервал из-за сохранения повышенной волатильности.

