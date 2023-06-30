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    Фонтанка SUP

    «Фонтанка SUP»: уже больше 3 600 участников

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    2 комментария
    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Подходит к концу первый месяц подготовки к фестивалю «Фонтанка SUP». Всего за месяц после открытия регистрации более 3 600 человек приняли решение участвовать в карнавальной части «Фонтанка SUP».

    Около 70 человек уже решили принять участие в соревнованиях спортсменов — гонке «Фонтанка CUP». Мы ожидаем яркую и бескомпромиссную борьбу любителей и профессионалов сапсёрфинга за почетный кубок «Фонтанки».

    В отличие от карнавального шествия по рекам и каналам Санкт-Петербурга, участие в спортивной гонке платное. Хорошая новость заключается в том, что у желающих остался один день, до 1 июля, чтобы приобрести слот участника по стартовой цене. Так что, если вы еще раздумываете, сейчас самое время принять решение!

    Узнать побольше о гонке «Фонтанка CUP» и зарегистрироваться можно на официальном сайте мероприятия.

    За новостями следите в рубрике на «Фонтанке» и в официальной группе в «ВК» и в Telegram.

    Фото: «Фонтанка.ру»

    Кубок по сапсерфингу «Фонтанка CUP», учрежденный городским порталом «Фонтанка.ру», организован и проводится в рамках восьмого международного фестиваля сапсерфинга «Фонтанка SUP», который пройдет в Петербурге 5 августа. Тысячи любителей сапсерфинга пройдут по акваториям рек и каналов исторического центра Петербурга красочным карнавалом. Девиз фестиваля — «В Питере — плыть». Два года подряд фестиваль «Фонтанка SUP» становится победителем национальной премии в области событийного туризма RUSSIAN EVENT AWARDS как «Лучшее уличное театрализованное представление и карнавал».

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