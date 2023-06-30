«Фонтанка SUP»: уже больше 3 600 участников

Подходит к концу первый месяц подготовки к фестивалю «Фонтанка SUP». Всего за месяц после открытия регистрации более
Около 70 человек уже решили принять участие в соревнованиях спортсменов — гонке «Фонтанка CUP». Мы ожидаем яркую и бескомпромиссную борьбу любителей и профессионалов сапсёрфинга за почетный кубок «Фонтанки».
В отличие от карнавального шествия по рекам и каналам Санкт-Петербурга, участие в спортивной гонке платное. Хорошая новость заключается в том, что у желающих остался один день, до 1 июля, чтобы приобрести слот участника по стартовой цене. Так что, если вы еще раздумываете, сейчас самое время принять решение!
Узнать побольше о гонке «Фонтанка CUP» и зарегистрироваться можно на официальном сайте мероприятия.
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