«Фонтанка SUP»: уже больше 3 600 участников

Подходит к концу первый месяц подготовки к фестивалю «Фонтанка SUP». Всего за месяц после открытия регистрации более 3 600 человек приняли решение участвовать в карнавальной части «Фонтанка SUP».

Около 70 человек уже решили принять участие в соревнованиях спортсменов — гонке «Фонтанка CUP». Мы ожидаем яркую и бескомпромиссную борьбу любителей и профессионалов сапсёрфинга за почетный кубок «Фонтанки».