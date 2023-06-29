Беглов рассказал, что будет с «грязным» бизнесом Пригожина в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов прокомментировал военный мятеж Евгения Пригожина. Фамилии бизнесмена в эфире
«В нашем городе мятежникам не на что было рассчитывать. Мы — город Петра Великого, город нашего президента. Здесь ему всегда будет обеспечена самая широкая поддержка», — заявил губернатор.
Ведущий вспомнил, что у Беглова с Пригожиным были конфликты — его структуры «нападали» на главу города. «Конфликт был между городом и грязным бизнесом, алчными дельцами, которые хотели взять на себя управление всеми отраслями городского хозяйства», — заметил Беглов. После этого он перечислил все проблемы, которые решают власти, в том числе нехватку социальной инфраструктуры, обманутых дольщиков, приватизированное жилищное и тепловое хозяйство. Как именно с этим связан «мятежник», неясно.
«Грязный бизнес всегда использует информационно-когнитивные приемы. Сначала всеми средствами пытается сделать органы власти своими пособниками, а когда не получается, создает образ врага и раскручивает его через подконтрольные информационные ресурсы. Манипуляция классическая: сыграть роль оппозиционера, Робин Гуда и получить поддержку людей. Сделать из мухи слона, а настоящий результат обесценить», — добавил Беглов.
Также ведущий спросил губернатора, что будет с бизнесом Пригожина. «Собственник есть собственник. Если что-то незаконно, пусть разбираются органы», — заключил губернатор Петербурга.
Закончил он свое выступление выводом о том, что «с предателями и провокаторами Петербургу не по пути».