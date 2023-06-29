    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 23

    1 м/с, вос

    754мм

    50%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd87.03eur95.11

    Беглов рассказал, что будет с «грязным» бизнесом Пригожина в Петербурге

    4912
    31 комментарий

    Губернатор Петербурга Александр Беглов прокомментировал военный мятеж Евгения Пригожина. Фамилии бизнесмена в эфире канала 78 он, впрочем, не назвал ни разу.

    «В нашем городе мятежникам не на что было рассчитывать. Мы — город Петра Великого, город нашего президента. Здесь ему всегда будет обеспечена самая широкая поддержка», — заявил губернатор.

    Ведущий вспомнил, что у Беглова с Пригожиным были конфликты — его структуры «нападали» на главу города. «Конфликт был между городом и грязным бизнесом, алчными дельцами, которые хотели взять на себя управление всеми отраслями городского хозяйства», — заметил Беглов. После этого он перечислил все проблемы, которые решают власти, в том числе нехватку социальной инфраструктуры, обманутых дольщиков, приватизированное жилищное и тепловое хозяйство. Как именно с этим связан «мятежник», неясно.

    «Грязный бизнес всегда использует информационно-когнитивные приемы. Сначала всеми средствами пытается сделать органы власти своими пособниками, а когда не получается, создает образ врага и раскручивает его через подконтрольные информационные ресурсы. Манипуляция классическая: сыграть роль оппозиционера, Робин Гуда и получить поддержку людей. Сделать из мухи слона, а настоящий результат обесценить», — добавил Беглов.

    Также ведущий спросил губернатора, что будет с бизнесом Пригожина. «Собственник есть собственник. Если что-то незаконно, пусть разбираются органы», — заключил губернатор Петербурга.

    Закончил он свое выступление выводом о том, что «с предателями и провокаторами Петербургу не по пути».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПригожинАлександр Беглов
    ЛАЙК0
    СМЕХ27
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 31

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    31
    close