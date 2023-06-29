    Сейчас

    +27˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +27˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 27

    1 м/с, с-в

    753мм

    31%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd87.03eur95.11

    Доллар ушел за 87 рублей, евро — за 95. Итоги торгового дня на бирже

    1276
    8 комментариев

    Курсы иностранных валют выросли на 0,9–1,4% по итогам торгового дня в четверг, 29 июня. Несмотря на то, что бывало и больше, доллар и евро, похоже, перешагнули очередную психологическую отметку в сознании россиян.

    По итогам основной торговой сессии, доллар вырос к рублю на 1,39%, до 87,6 рубля. Евро подорожал на 0,85%, до 95,1 рубля. Последний раз на таких отметках курсы валют «недружественных» стран были 29 марта 2022 года. Курс юаня за день прибавил 1,3% и превысил 12 рублей.

    Рассчитываемый в рублях индекс Мосбиржи увеличился на 0,56%, до 2 796,4 пункта. Рассчитываемый в долларах индекс РТС упал на 0,77%, до 1006,8 пункта. Среди входящих в оба биржевых показателя бумаг в лидерах роста оказались акции Segezha Group (+5,2%), привилегированные (+2,1%) и обыкновенные (+1,6%) акции «Сургутнефтегаза», акции «Аэрофлота» (+1,8%) и «АЛРОСА» (+1,5%). В лидерах падения: Polymetal (–1,1%), «Магнит» (–1%), «Ростелеком» (–0,9%), «Фосагро» (–0,8%) и «Полюс» (–0,7%).

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДолларЕвроБиржа
    ЛАЙК4
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close