Доллар ушел за 87 рублей, евро — за 95. Итоги торгового дня на бирже

Курсы иностранных валют выросли на 0,9–1,4% по итогам торгового дня в четверг, 29 июня. Несмотря на то, что бывало и больше, доллар и евро, похоже, перешагнули очередную психологическую отметку в сознании россиян.



По итогам основной торговой сессии, доллар вырос к рублю на 1,39%, до 87,6 рубля. Евро подорожал на 0,85%, до 95,1 рубля. Последний раз на таких отметках курсы валют «недружественных» стран были 29 марта 2022 года. Курс юаня за день прибавил 1,3% и превысил 12 рублей.



Рассчитываемый в рублях индекс Мосбиржи увеличился на 0,56%, до 2 796,4 пункта. Рассчитываемый в долларах индекс РТС упал на 0,77%, до 1006,8 пункта. Среди входящих в оба биржевых показателя бумаг в лидерах роста оказались акции Segezha Group (+5,2%), привилегированные (+2,1%) и обыкновенные (+1,6%) акции «Сургутнефтегаза», акции «Аэрофлота» (+1,8%) и «АЛРОСА» (+1,5%). В лидерах падения: Polymetal (–1,1%), «Магнит» (–1%), «Ростелеком» (–0,9%), «Фосагро» (–0,8%) и «Полюс» (–0,7%).

