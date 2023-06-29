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    Соцсеть ЯRUS, которую связывали с Пригожиным, приостанавливает работу из-за «политической ситуации»

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    Соцсеть ЯRUS объявила, что приостанавливает свою работу 30 июня. Об этом сообщила ее пресс-служба.

    «С большим сожалением вынуждены сообщить о приостановке работы социальной сети с 30 июня. После тщательного анализа текущей ситуации мы убедились, что это единственное возможное решение… Из-за политической ситуации поддержка проекта приостановлена. Мы находимся в поиске новых инвесторов», — сказано в сообщении.

    ЯRUS, как говорится в посте, была создана в 2020 году и «объединила множество форматов контента». Для ее функционирования необходимо было «большое количество инвестиций», финансирование нашли в России. После февраля 2022 года эту соцсеть позиционировали как отечественную альтернативу запрещенным в России Facebook* и Instagram*. Зарубежные СМИ связывали ЯRUS с предпринимателем и основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, а он сам также неоднократно упоминал эту соцсеть в положительном ключе.

    *Facebook и Instagram запрещены на территории РФ.

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