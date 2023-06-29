Год до Олимпиады в Париже: обыски, коррупция, отсутствие денег и переселение бездомных

Фото: Bruno Levesque / IP3 via ZUMA Press / TASS Поделиться Поделиться





За год до начала Олимпиады-2024 в Париже у организаторов море проблем - обвинения в коррупции, обыски, нет спонсоров и настоящий хаос в городе из-за бесконечных протестов. Отдел спорта «Фонтанки» - о том, в каких условиях проходит подготовка к главным стартам четырехлетия.



Счетная палата Франции на днях опубликовала отчет аудиторской проверки финансовой деятельности организаторов Олимпиады-2024 в Париже. Там все очень печально. Аудиторы пришли к выводу, что парижский заявочный комитет «недооценил» затраты на проведение Игр во время подачи заявки.



Изначально французы обещали провести Игры за 3,3 миллиарда евро и это сразу выглядело утопией: цифры последних двух летних Олимпиад в Рио-де-Жайнеро и Токио в разы выше. Не удивительно, что к концу 2022-го года бюджет вырос до 4,4 миллиарда евро и это явно не финальные показатели.



В отчете сказано, что большая часть увеличения бюджета произошла не из-за необдуманных трат или изменений в проектах, а из-за явной недооценки первоначальной заявки и непонимания специфики и сложности подобных мероприятий и различных требований Международного олимпийского комитета.

Кроме того, проблемы возникли со спонсорами, которые должны покрыть существенную часть бюджета, а именно 1,24 миллиарда евро. Отмечается, что до сих пор не подписано партнерство с мировым лидером индустрии роскоши LVMH на 140 млн. Общий же объем недополученных средства по спонсорским контрактам - 337 млн евро.



Обеспокоились аудиторы и за безопасность Олимпиады. По их оценкам, организаторам не удалось привлечь достаточное количество участников торгов для заключения контрактов с частными охранными предприятиями.

«Несмотря на совместные усилия организаторов, государства и профессионального сектора, существует реальный риск того, что несколько тендеров останутся неразыгранными», — говорится в сообщении.

«Эти инфраструктурные проекты по-прежнему необходимы для обеспечения бесперебойного движения транспорта во время Игр», — говорится в отчете.



Неутешительные итоги аудита не стали откровением. За неделю до его финального отчета в штаб-квартиру к организаторам Игр-2024 нагрянуло Центральное управление по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми преступлениями во Франции.



Обыски проходили в рамках двух расследований, которые были начаты в 2017 и 2022 годах. Организаторы Олимпиады в Париже подозреваются в незаконном заключении контрактов и растрате бюджетных средств.

В апреле 2021 года Французское антикоррупционное агентство (AFA) также сообщило о подозрениях в целом ряде нарушений, одно из которых - «конфликт интересов, наносящий ущерб имиджу Игр».



Пока итоги рейда не разглашались. Французские СМИ со ссылкой на источник в полиции лишь сообщили, что организаторы Игр в Париже охотно шли на сотрудничество со следствием и не пытались каким-то образом помешать обыскам.

«Нам известно, что полиция провела обыски в штаб-квартире оргкомитета Игр в Париже. Мы были проинформированы, что они полностью сотрудничают с властями в этом вопросе», - подчеркнули в Международном олимпийском комитете и добавили, что они внимательно следят за ситуацией.

В отдельную большую проблему выделен транспорт. Городским властям, как бы они не старались, уже никак не удастся завершить модернизацию метро и расширить парк поездов. Та же ситуация и с наземным транспортом. Если ничего не изменится (а в этом аудиторы очень сильно сомневаются), коллапс возникнет в олимпийской деревне, поселке для СМИ и как минимум на одной арене.



Судя по отзывам местных журналистов и экспертов, проблема действительно огромных масштабов. В частности, транспортный апокалипсис предрек глава области Иль-де-Франс Валери Пекресс.

«Мы предупреждали о чрезвычайных ситуациях, которые вызовут в метро события на олимпийских объектах. Например, на выходе с футбольного стадиона можно ожидать до 55 тысяч человек в час», - заявил Пекресс.



В презентации организаторы обещали, что при поддержке федеральных властей к Олимпиаде будут открыты две новые ветки метро, которые помогут соединить разные спортивные объекты и олимпийскую деревню. Процесс с трудом, но удалось запустить. Другое дело, что к старту Игр открыть новые ветки никак не получится.

По словам Пекресса, имеется запасной вариант, который, очевидно, уже совсем скоро станет основным: запустить новый маршрутный автобус большой вместимости между Порт-Дофин и Ролан Гаррос. Его придется дублироваться еще одним дополнительным маршрутом, чтобы не ломать существующие схемы. Но даже это спасет ситуацию лишь частично.



Существуют и чисто технологические вопросы. Парк парижского метро - устарел. В середине июня остановилась вся четвертая линия из-за женской сумки, которую зажало дверями. Пять поездов оказались заблокированы. Решить проблему удалось лишь спустя два часа. В другом случае на полтора часа встала другая линия из-за проблем с электроникой. А теперь представьте, как это будет выглядеть через год, когда город заполонят 10 млн гостей.

С их размещением тоже не все так просто. Когда выяснилось, что всем мест не хватит, вопрос решили закрыть за счет студентов и бездомных. 3,2 тысячи студентов из 12 общежитий по сути просто выселили.

«Это вопиющее презрение, которое в более широком смысле отражает презрение правительства в отношении людей. Для Франции, которая претендует на то, что может организовать такое событие, как Олимпийские игры, не иметь возможности разместить людей и выставлять на улицу студентов недостойно. Это показывает ее недееспособность», - комментировал ситуацию глава студенческих профсоюзов Парижа Ричи Тибо.



Кроме того, власти Франции массово выселяют за пределы Парижа бездомных и мигрантов, чтобы освободить самые дешевые хостелы.



Чем ближе Олимпиада, тем меньше у простых французов восторга по поводу ее проведения. Если еще в 2022 году, согласно социологическому опросу, Игры с нетерпением ждали 76 процентов местных жителей, то в 2023-м эта цифры уменьшилась до 58 процентов.



Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

