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    На территории завода «Арсенал» в Петербурге локализовали пожар

    2008
    2 комментария

    Ранг пожара на территории завода «Арсенал» на улице Комсомола, 1–3, понижен до обычного. Возгорание локализовали к 15:39, сообщает 29 июня пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

    В административном здании размером 20 на 80 метров горит кровля на площади 40 квадратных метров. О пострадавших не сообщалось.

    На место пожара выехали специалисты, чтобы сделать забор проб воздуха, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Петербургу. Это будет сделано на территории ближайшей жилой застройки и Центра планировании семьи и репродукции, который находится в доме 4.

    «Фонтанка» показывала, как от крыши поднимался столб черного дыма.

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