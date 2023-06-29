На территории завода «Арсенал» в Петербурге локализовали пожар

Ранг пожара на территории завода «Арсенал» на улице Комсомола, 1–3, понижен до обычного. Возгорание локализовали к 15:39, сообщает 29 июня пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.
В административном здании размером 20 на 80 метров горит кровля на площади 40 квадратных метров. О пострадавших не сообщалось.
На место пожара выехали специалисты, чтобы сделать забор проб воздуха, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Петербургу. Это будет сделано на территории ближайшей жилой застройки и Центра планировании семьи и репродукции, который находится в доме 4.
«Фонтанка» показывала, как от крыши поднимался столб черного дыма.