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    С территории завода «Арсенал» поднимается столб черного дыма

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    14 комментариев

    Сотрудники МЧС выехали в Калининский район, где видели черный дым, поднимающийся с территории механического завода «Арсенал».

    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Сообщение о возгорании на улице Комсомола, 1–3, поступило в районе двух дня, стало известно «Фонтанке» 29 июня.

    Предположительно горит крыша трехэтажного здания.

    На месте работают несколько расчетов.

    Обновление

    Как сообщает МЧС, в административном здании размером 20 на 80 метров горит кровля на площади 40 квадратных метров.

    С 14:24 десять расчетов тушат возгорание по повышенному номеру сложности 1-бис.

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    Комментарии 14

    Гость29 Июн 2023 в 15:33
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