С территории завода «Арсенал» поднимается столб черного дыма

Сотрудники МЧС выехали в Калининский район, где видели черный дым, поднимающийся с территории механического завода «Арсенал».
Сообщение о возгорании на улице Комсомола, 1–3, поступило в районе двух дня, стало известно «Фонтанке» 29 июня.
Предположительно горит крыша трехэтажного здания.
На месте работают несколько расчетов.
Обновление
Как сообщает МЧС, в административном здании размером 20 на 80 метров горит кровля на площади 40 квадратных метров.
С 14:24 десять расчетов тушат возгорание по повышенному номеру сложности 1-бис.