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    Новым директором «Москвича» стал человек из КАМАЗа

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    Автомобильный завод «Москвич» возглавил выходец из ПАО «КАМАЗ» Ханс-Петер Мозер, 29 июня сообщила компания в своем телеграм-канале. Решение о его назначении на должность генерального директора АО МАЗ «Москвич» принял совет директоров.

    Его предшественник, Дмитрий Пронин, возглавит совет директоров компании.

    Ханс-Петер Мозер родился в 1954 году в немецком городе Лаупхайм, университетское образование получил в области экономики и управления предприятием.

    Мозер девять лет руководил проектом реинжиниринга автопроизводства в российской компании КАМАЗ. Покидая свой пост в сентябре 2022 года, он заявил, что намерен развиваться профессионально «в качестве независимого предпринимателя».

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