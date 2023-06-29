Новым директором «Москвича» стал человек из КАМАЗа

Автомобильный завод «Москвич» возглавил выходец из ПАО «КАМАЗ» Ханс-Петер Мозер, 29 июня сообщила компания в своем телеграм-канале. Решение о его назначении на должность генерального директора АО МАЗ «Москвич» принял совет директоров.
Его предшественник, Дмитрий Пронин, возглавит совет директоров компании.
Ханс-Петер Мозер родился в 1954 году в немецком городе Лаупхайм, университетское образование получил в области экономики и управления предприятием.
Мозер девять лет руководил проектом реинжиниринга автопроизводства в российской компании КАМАЗ. Покидая свой пост в сентябре 2022 года, он заявил, что намерен развиваться профессионально «в качестве независимого предпринимателя».