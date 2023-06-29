Пенсионерка готовилась к поджогу банка на глазах у посетителей. Пламя попало на видео

Пенсионерка долго разговаривала по телефону, перед тем как поднести к пакету зажигалку. Поджог банка на Васильевском острове попал на видео.
«Фонтанка.ру»
Как видно из ролика, который оказался в распоряжении «Фонтанки» 29 июня, женщина принесла пакет с собой и долго с ним возилась. Мимо проходили люди. При этом она практически не отнимала телефонную трубку от уха, получая инструкции. Потом она наклонилась — и полыхнуло пламя.
«Фонтанка» писала, что по факту поджога возбуждено дело по статье «хулиганство». Пенсионерка до дня ЧП неделю общалась с телефонными мошенниками и лишилась накоплений. А потом ей позвонил некто, кто представился «сотрудником ФСБ», и заставил совершить поджог. Якобы для того, чтобы вывести на чистую воду сотрудников банка.