Сотрудница Первого меда обезопасила 2,5 млн рублей и отправила их искать полицейских

Жительница Выборгского района побежала в банкомат и потеряла миллионы после телефонного звонка.
В полицию 74-летняя сотрудница Первого меда обратилась накануне около девяти вечера, стало известно «Фонтанке» 29 июня. Некто, представившийся сотрудником полиции, позвонил пенсионерке 26 июня и сообщил о том, что её накопления под угрозой. Женщина перевела 2,5 млн рублей через банкомат на безопасные счета. И лишь через два дня почувствовала себя обманутой.
Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».