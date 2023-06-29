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    Сотрудница Первого меда обезопасила 2,5 млн рублей и отправила их искать полицейских

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    Жительница Выборгского района побежала в банкомат и потеряла миллионы после телефонного звонка.

    В полицию 74-летняя сотрудница Первого меда обратилась накануне около девяти вечера, стало известно «Фонтанке» 29 июня. Некто, представившийся сотрудником полиции, позвонил пенсионерке 26 июня и сообщил о том, что её накопления под угрозой. Женщина перевела 2,5 млн рублей через банкомат на безопасные счета. И лишь через два дня почувствовала себя обманутой.

    Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

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