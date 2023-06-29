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    В порту Петербурга задержали партию бананов с «сюрпризом»

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    В порту Санкт-Петербурга таможенные службы нашли 50 кг наркотиков, которые были спрятаны среди бананов в одном из десяти рефрижераторных контейнеров. Партия запрещенных средств оценивается на черном рынке в более чем 450 млн рублей, сообщает 29 июня Федеральная таможенная служба.

    Фото: Федеральная таможенная служба
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    Судя по документам, бананы с наркотиками доставляли транзитом через Европу из Африки в Узбекистан на разных морских судах. Наркотики удалось обнаружить во время сканирования контейнера с помощью специального оборудования. Инспектор заметил на мониторе подозрительные предметы в скрытом отделе холодильника.

    При осмотре таможенники обнаружили 50 упакованных в пленку брикетов с белым порошком. По заключению эксперта, это оказались наркотические вещества.

    Возбуждено уголовное дело по статье 229.1 УК РФ — контрабанда наркотических средств. Статья предусматривает пожизненный срок со штрафом, не превышающим 1 млн рублей или в размере дохода осужденного за период до 5 лет.

    Ранее в Тюмени задержали пенсионерку, перевозившую наркотики в карасях. Перевозившая запрещенные вещества женщина призналась, что приобрела наркотики в Екатеринбурге и собиралась реализовать их в родной Тюмени.

    Фото: Федеральная таможенная служба

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