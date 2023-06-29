В порту Петербурга задержали партию бананов с «сюрпризом»

В порту Санкт-Петербурга таможенные службы нашли 50 кг наркотиков, которые были спрятаны среди бананов в одном из десяти рефрижераторных контейнеров. Партия запрещенных средств оценивается на черном рынке в более чем
Судя по документам, бананы с наркотиками доставляли транзитом через Европу из Африки в Узбекистан на разных морских судах. Наркотики удалось обнаружить во время сканирования контейнера с помощью специального оборудования. Инспектор заметил на мониторе подозрительные предметы в скрытом отделе холодильника.
При осмотре таможенники обнаружили 50 упакованных в пленку брикетов с белым порошком. По заключению эксперта, это оказались наркотические вещества.
Возбуждено уголовное дело по статье 229.1 УК РФ — контрабанда наркотических средств. Статья предусматривает пожизненный срок со штрафом, не превышающим
Ранее в Тюмени задержали пенсионерку, перевозившую наркотики в карасях. Перевозившая запрещенные вещества женщина призналась, что приобрела наркотики в Екатеринбурге и собиралась реализовать их в родной Тюмени.