Леворадикальные активисты напали на штаб-квартиру группы Rammstein в Берлине

Активисты одной из леворадикальных немецких группировок напали на штаб-квартиру рок-группы Rammstein в Берлине в ночь на 29 июня. Они объяснили свои действия солидарностью с женщинами, обвинившими фронтмена коллектива Тилля Линдеманна в сексуальных домогательствах, пишет РИА Новости со ссылкой на немецкие СМИ.
Полиция подтвердила происшествие, заявив, что в здании выбили окна и сделали надпись «Не предоставлять сцену преступникам». Другие подробности не приводятся. Участники группы официально случившееся не комментируют.
Прокуратура Берлина после сообщений о возможных противоправных действиях со стороны Линдеманна начала проверку по статье 177 Уголовного кодекса Германии. Фронтмена подозревают в сексуальных домогательствах и насильственных действиях сексуального характера.
В конце мая этого года немецкие СМИ писали о фанатке группы из Ирландии, которая обвиняла музыканта в домогательствах после выступления в Вильнюсе. Представитель Rammstein после этого заявил, что рассказ девушки не соответствует действительности и ни о каких официальных обвинениях и разбирательствах речь не идет. После этого в нескольких СМИ Германии вышли материалы, в которых утверждалось, что случившееся с фанаткой в Вильнюсе не случайность, а закономерность и происходит на регулярной основе. Девушек для вечеринок Линдеманна, как утверждается в материалах, отбирают на специальных кастингах.