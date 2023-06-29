Леворадикальные активисты напали на штаб-квартиру группы Rammstein в Берлине

Активисты одной из леворадикальных немецких группировок напали на штаб-квартиру рок-группы Rammstein в Берлине в ночь на 29 июня. Они объяснили свои действия солидарностью с женщинами, обвинившими фронтмена коллектива Тилля Линдеманна в сексуальных домогательствах, пишет РИА Новости со ссылкой на немецкие СМИ.



Полиция подтвердила происшествие, заявив, что в здании выбили окна и сделали надпись «Не предоставлять сцену преступникам». Другие подробности не приводятся. Участники группы официально случившееся не комментируют.

