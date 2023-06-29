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    500 тысяч евро за просьбу прикрыть грудь. Феминистки Каталонии победили в споре за право купаться топлес

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    В Каталонии женщинам разрешили плавать топлес в общественных бассейнах после жалоб местных активистов, пишет Daily Mail.

    Тех же, кто будет этому препятствовать, если таковые найдутся — ждут крупные штрафы. Дело в том, что ходить с обнажённой грудью в Каталонии женщинам можно уже больше двух лет. Но в некоторых общественных бассейнах не поощряли такое поведение. После многочисленных жалоб феминисток местные власти приняли решение вмешаться в ситуацию.

    «Это проблема гендерного равенства: мужчины могут [ходить топлес], а женщины — нет», — прокомментировала представительница движения Free Nipples Мариона Трабал.

    Теперь собственникам бассейнов, в которых женщинам запретят плавать топлес, грозит штраф на сумму до 500 тысяч евро, сообщает Daily Mail.

    В новом постановлении указано, что женщины всё-таки обязаны носить нижнюю часть купальника в общественных местах.

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    КаталонияТоплес
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