500 тысяч евро за просьбу прикрыть грудь. Феминистки Каталонии победили в споре за право купаться топлес

В Каталонии женщинам разрешили плавать топлес в общественных бассейнах после жалоб местных активистов, пишет Daily Mail.
Тех же, кто будет этому препятствовать, если таковые найдутся — ждут крупные штрафы. Дело в том, что ходить с обнажённой грудью в Каталонии женщинам можно уже больше двух лет. Но в некоторых общественных бассейнах не поощряли такое поведение. После многочисленных жалоб феминисток местные власти приняли решение вмешаться в ситуацию.
«Это проблема гендерного равенства: мужчины могут [ходить топлес], а женщины — нет», — прокомментировала представительница движения Free Nipples Мариона Трабал.
Теперь собственникам бассейнов, в которых женщинам запретят плавать топлес, грозит штраф на сумму до 500 тысяч евро, сообщает Daily Mail.
В новом постановлении указано, что женщины всё-таки обязаны носить нижнюю часть купальника в общественных местах.