Госдума приняла в первом чтении законопроект о трудовом воспитании школьников

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который обяжет учеников участвовать в общественно полезном труде и поддерживать чистоту в школе. Проект, опубликованный 28 июня на сайте парламента, изменит положения федерального закона «Об образовании».



Законопроект корректирует понятие «воспитание», дополняя его составляющей, направленной на формирование у школьников трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам, сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Теперь школьникам в обязательном порядке надо будет участвовать в общественно полезном труде — его пропишут в образовательной программе. Законодатели будут учитывать возрастные и психофизические особенности учащихся. Также на учеников возлагается обязанность поддерживать чистоту и порядок в школе.