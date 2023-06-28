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    Госдума приняла в первом чтении законопроект о трудовом воспитании школьников

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    Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который обяжет учеников участвовать в общественно полезном труде и поддерживать чистоту в школе. Проект, опубликованный 28 июня на сайте парламента, изменит положения федерального закона «Об образовании».

    Законопроект корректирует понятие «воспитание», дополняя его составляющей, направленной на формирование у школьников трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам, сказано в пояснительной записке к законопроекту.

    Теперь школьникам в обязательном порядке надо будет участвовать в общественно полезном труде — его пропишут в образовательной программе. Законодатели будут учитывать возрастные и психофизические особенности учащихся. Также на учеников возлагается обязанность поддерживать чистоту и порядок в школе.

    Из закона уберут положение о том, что без согласия родителей учеников запрещается привлекать к труду, не предусмотренному образовательной программой.

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин еще в том году предложил вовлечь школьников в общественно полезную работу. По его словам, учителя и родители жалуются, что детей больше нельзя просить подежурить в столовой, полить цветы и убраться в классе.

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