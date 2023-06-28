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    ЗакС утвердил введение курортного сбора в Петербурге с 1 апреля 2024 года

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    Заксобрание Петербурга на внеочередном заседании 28 июня в окончательном третьем чтении утвердило введение в городе курортного сбора для проживающих в отелях и гостиницах.

    Собирать будут по 100 рублей с человека за каждые сутки проживания в городе. Ранее в этот же день поправкой к законопроекту было решено, что сбор не коснется многодетных семей, в которых есть три и более несовершеннолетних детей.

    Ранее предполагалось, что платить туристам придется уже с октября, однако позднее по просьбе предпринимателей введение сбора перенесли на апрель 2024 года.

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