Многодетные туристы не будут платить курортный сбор в Петербурге

Приезжающие в Петербург многодетные семьи освободят от уплаты курортного сбора. Такую поправку Заксобрание Петербурга приняло на заседании 28 июня.



Поправку совместно подали главы всех шести фракций в парламенте. Согласно этому предложению, члены семей, в том числе и неполных, где воспитываются трое и более детей до 18 лет (в частности, и усыновленные, а также находящиеся под опекой), платить курортный сбор не будут.

Размер сбора за сутки фактического проживания в отелях и гостиницах Петербурга 0 рублей до 31 марта 2024 года и 100 рублей с 1 апреля 2024 года. С августа 2023 года сроки отодвинули по просьбе бизнеса, чтобы предприниматели успели приять необходимые документы и провести проверку работы информационной системы.