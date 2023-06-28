    Сейчас

    +26˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +26˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 26

    2 м/с, ю-з

    758мм

    53%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd85.05eur93.14

    Многодетные туристы не будут платить курортный сбор в Петербурге

    1534
    19 комментариев

    Приезжающие в Петербург многодетные семьи освободят от уплаты курортного сбора. Такую поправку Заксобрание Петербурга приняло на заседании 28 июня.

    Поправку совместно подали главы всех шести фракций в парламенте. Согласно этому предложению, члены семей, в том числе и неполных, где воспитываются трое и более детей до 18 лет (в частности, и усыновленные, а также находящиеся под опекой), платить курортный сбор не будут.

    Размер сбора за сутки фактического проживания в отелях и гостиницах Петербурга 0 рублей до 31 марта 2024 года и 100 рублей с 1 апреля 2024 года. С августа 2023 года сроки отодвинули по просьбе бизнеса, чтобы предприниматели успели приять необходимые документы и провести проверку работы информационной системы.

    Предполагается, что закон о курортном сборе вступит в силу с 1 октября 2023 года, но не ранее чем через месяц после его официального опубликования.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ10
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 19

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    19
    close