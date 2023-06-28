Медики рассказали о состоянии петербургского генерала, попавшего в тяжёлое ДТП

Генерал-лейтенант петербургской полиции Александр Травников, попавший в серьёзное ДТП в Ленобласти, находится в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Травмы его неопасны для жизни.
«Травников в удовлетворительном состоянии, скоро выпишем», — рассказали «Фонтанке» в больнице.
Напомним, ДТП произошло в деревне Липовая Горка Волосовского района, где у 49-летнего полицейского находится дача, в ночь на 25 июня, известно о нём стало сегодня. По предварительным данным, мужчина ехал на квадроцикле по грунтовой дороге, врезался в препятствие и опрокинулся. Его доставили в больницу на вертолёте.