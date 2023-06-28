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    Медики рассказали о состоянии петербургского генерала, попавшего в тяжёлое ДТП

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    Генерал-лейтенант петербургской полиции Александр Травников, попавший в серьёзное ДТП в Ленобласти, находится в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Травмы его неопасны для жизни.

    «Травников в удовлетворительном состоянии, скоро выпишем», — рассказали «Фонтанке» в больнице.

    Напомним, ДТП произошло в деревне Липовая Горка Волосовского района, где у 49-летнего полицейского находится дача, в ночь на 25 июня, известно о нём стало сегодня. По предварительным данным, мужчина ехал на квадроцикле по грунтовой дороге, врезался в препятствие и опрокинулся. Его доставили в больницу на вертолёте.

    Александр Травников пришел на службу в уголовный розыск в 1998 году, в 2017 году стал начальником УМВД по Центральному району Петербурга, а в 2018-м указом президента был назначен начальником Санкт-Петербургского университета МВД. Весной 2022 года написал рапорт об освобождении от занимаемой должности по собственному желанию. В данное время находится в распоряжении кадров центрального аппарата МВД РФ.

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