Петербургский генерал МВД разбился в Ленобласти

Генерал-лейтенант полиции Александр Травников, бывший начальник Санкт-Петербургского университета МВД, попал в серьёзное ДТП в Волосовском районе Ленинградской области. Он в тяжёлом состоянии, сообщает 28 июня 47news.
Авария произошла в деревне Липовая Горка в ночь на 25 июня. По предварительной версии, 49-летний полицейский ехал на квадроцикле по грунтовой дороге недалеко от своего загородного дома, врезался в препятствие, и машина опрокинулась.
По данным издания, с помощью вертолёта пострадавшего доставили в одну из больниц Петербурга.