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    Петербургский генерал МВД разбился в Ленобласти

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    Генерал-лейтенант полиции Александр Травников, бывший начальник Санкт-Петербургского университета МВД, попал в серьёзное ДТП в Волосовском районе Ленинградской области. Он в тяжёлом состоянии, сообщает 28 июня 47news.

    Авария произошла в деревне Липовая Горка в ночь на 25 июня. По предварительной версии, 49-летний полицейский ехал на квадроцикле по грунтовой дороге недалеко от своего загородного дома, врезался в препятствие, и машина опрокинулась.

    По данным издания, с помощью вертолёта пострадавшего доставили в одну из больниц Петербурга.

    Фото: университет.мвд.рф

    Александр Травников пришел на службу в уголовный розыск в 1998 году, в 2017 году стал начальником УМВД по Центральному району Петербурга, а в 2018-м указом президента был назначен начальником Санкт-Петербургского университета МВД. Весной 2022 года написал рапорт об освобождении от занимаемой должности по собственному желанию. В данное время находится в распоряжении кадров центрального аппарата МВД РФ.

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    Комментарии 118

    Гость28 Июн 2023 в 12:19
    бывает
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