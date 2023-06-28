Путин поздравил мусульман и подчеркнул их участие в СВО

Президент РФ Владимир Путин 28 июня поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, сообщается на сайте Кремля.



Он отметил, что праздник «имеет глубокий нравственный, духовный смысл», а мусульманская община «играет большую, созидательную роль в жизни страны».



«Сегодня, опираясь на исторические, духовные, патриотические традиции предков, бойцы-мусульмане в ходе специальной военной операции проявляют самоотверженность, отвагу и мужество. Плечом к плечу со своими товарищами защищают Россию», — отмечается в поздравлении.



Сегодня утром мусульмане по всему миру собрались на молитву, в Петербурге тоже. Тысячи мужчин пришли к городским мечетям и молельному дому на Московском проспекте. Движение на некоторых улицах пришлось перекрыть — «Фонтанка» показывала фоторепортажи.

