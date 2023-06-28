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    Путин поздравил мусульман и подчеркнул их участие в СВО

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    Президент РФ Владимир Путин 28 июня поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, сообщается на сайте Кремля.

    Он отметил, что праздник «имеет глубокий нравственный, духовный смысл», а мусульманская община «играет большую, созидательную роль в жизни страны».

    «Сегодня, опираясь на исторические, духовные, патриотические традиции предков, бойцы-мусульмане в ходе специальной военной операции проявляют самоотверженность, отвагу и мужество. Плечом к плечу со своими товарищами защищают Россию», — отмечается в поздравлении.

    Сегодня утром мусульмане по всему миру собрались на молитву, в Петербурге тоже. Тысячи мужчин пришли к городским мечетям и молельному дому на Московском проспекте. Движение на некоторых улицах пришлось перекрыть — «Фонтанка» показывала фоторепортажи.

    Курбан-байрам — праздник окончания хаджа (паломничества мусульман к священным местам в Мекку). Он отмечается в память о жертвоприношении, которое совершил пророк Ибрахим (Авраам), через 70 дней после Ураза-байрама — в 10-й день месяца Зуль-хиджа. Длится три дня. На Курбан-байрам принято резать барана (как жертвоприношение), посещать родственников и могилы предков, делать друг другу подарки. Накануне праздника полагается соблюдать пост, а праздновать начинают с раннего утра.

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