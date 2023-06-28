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    Тысячи людей у мечетей, Московский перекрыт

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    70 комментариев
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Тысячи мусульман собрались 28 июня у мечетей Петербурга, чтобы отметить праздник Курбан-байрам. Фотографы «Фонтанки» запечатлели это событие.

    Вот так выглядит Московский проспект рядом с Молельной комнатой на Сенном рынке.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Из-за праздника некоторые улицы в центре и на Петроградской стороне перекрыли, изменены трассы общественного транспорта. Пробок, судя по «Яндекс.Карте», пока не наблюдается. Подробнее об ограничениях читайте на «Фонтанке».

    Фото: Андрей Бок /«Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бок /«Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бок /«Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бок /«Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бок /«Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бок /«Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бок /«Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бок /«Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бок /«Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бок /«Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бок /«Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бок /«Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бок /«Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бок /«Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бок /«Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бок /«Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бок /«Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бок /«Фонтанка.ру»
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    Праздник окончания хаджа (паломничества мусульман к священным местам в Мекку) Курбан-байрам отмечается в память о жертвоприношении, которое совершил пророк Ибрахим (Авраам), через 70 дней после Ураза-байрама — в 10-й день месяца Зуль-хиджа. Он длится три дня. На Курбан-байрам принято резать барана (как жертвоприношение), посещать родственников и могилы предков, делать друг другу подарки. Накануне праздника полагается соблюдать пост, а праздновать начинают с раннего утра.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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    Курбан-байрамМусульмане
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    Комментарии 70

    Гость28 Июн 2023 в 09:17
    Всех - домой!
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