Тысячи людей у мечетей, Московский перекрыт

Тысячи мусульман собрались 28 июня у мечетей Петербурга, чтобы отметить праздник Курбан-байрам. Фотографы «Фонтанки» запечатлели это событие.
Вот так выглядит Московский проспект рядом с Молельной комнатой на Сенном рынке.
Из-за праздника некоторые улицы в центре и на Петроградской стороне перекрыли, изменены трассы общественного транспорта. Пробок, судя по «Яндекс.Карте», пока не наблюдается. Подробнее об ограничениях читайте на «Фонтанке».
Праздник окончания хаджа (паломничества мусульман к священным местам в Мекку) Курбан-байрам отмечается в память о жертвоприношении, которое совершил пророк Ибрахим (Авраам), через 70 дней после Ураза-байрама — в 10-й день месяца Зуль-хиджа. Он длится три дня. На Курбан-байрам принято резать барана (как жертвоприношение), посещать родственников и могилы предков, делать друг другу подарки. Накануне праздника полагается соблюдать пост, а праздновать начинают с раннего утра.