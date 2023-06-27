Курбан-байрам утром перекроет улицы в Петербурге и изменит трассы автобусов и трамваев

В двух районах Петербурга ночью и ранним утром 28 июня будут перекрывать движение и запрещать парковку в связи с проведением мусульманского праздника Курбан-байрам. Изменения коснутся и общественного транспорта: пять автобусов и два трамвая пустят в объезд.
С полуночи и до половины седьмого часа утра 28 июня будет запрещена остановка транспорта на участке Московского проспекта от набережной Фонтанки до Садовой улицы, в Конном переулке от Малой Посадской улицы до Кронверкского проспекта и на Кронверкском от улицы Куйбышева до Конного переулка.
С 03:00 до 06:30 перекроют движение транспорта по:
- Московскому проспекту от набережной Фонтанки до Садовой улицы;
- Конному переулку от Малой Посадской улицы до Кронверкского проспекта;
- Крестьянскому переулку от Малой Посадской улицы до Кронверкского проспекта;
- Кронверкскому проспекту от улицы Куйбышева до Каменноостровского проспекта.
Помимо этого с 05:00 до 06:30 автобусные маршруты