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    Курбан-байрам утром перекроет улицы в Петербурге и изменит трассы автобусов и трамваев

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    Фото: комитет по транспорту Петербурга
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    В двух районах Петербурга ночью и ранним утром 28 июня будут перекрывать движение и запрещать парковку в связи с проведением мусульманского праздника Курбан-байрам. Изменения коснутся и общественного транспорта: пять автобусов и два трамвая пустят в объезд.

    С полуночи и до половины седьмого часа утра 28 июня будет запрещена остановка транспорта на участке Московского проспекта от набережной Фонтанки до Садовой улицы, в Конном переулке от Малой Посадской улицы до Кронверкского проспекта и на Кронверкском от улицы Куйбышева до Конного переулка.

    С 03:00 до 06:30 перекроют движение транспорта по:

    • Московскому проспекту от набережной Фонтанки до Садовой улицы;
    • Конному переулку от Малой Посадской улицы до Кронверкского проспекта;
    • Крестьянскому переулку от Малой Посадской улицы до Кронверкского проспекта;
    • Кронверкскому проспекту от улицы Куйбышева до Каменноостровского проспекта.
    Фото: комитет по транспорту Петербурга
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    Помимо этого с 05:00 до 06:30 автобусные маршруты № 28, 50, 70, 71 и 262 и трамвайные маршруты № 6 и № 40 будут следовать по измененным трассам. Подробные маршруты можно узнать на сайте ГКУ «Организатор перевозок».

    Фото: комитет по транспорту Петербурга
    Фото: комитет по транспорту Петербурга

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