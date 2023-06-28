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    Медики Приморья показали гарпун в шее женщины. Такое ранение смертельно, но она уже улыбается

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    Женщине, пострадавшей в результате «огненного» конфликта из-за предполагаемого воровства электричества в Приморском крае, становится лучше. Ей сделали операцию. По словам врачей, такое ранение, как у неё (попадание стрелы в шею), в принципе смертельно, но она родилась в рубашке.

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    Краевой Минздрав 28 июня сообщает, что жительница поселка Трудовое чудом осталась жива после ранения гарпуном из ружья для подводной охоты. В больнице ей под общей анестезией провели ревизию раны и извлекли инородное тело. Операция длилась полтора часа и прошла успешно с минимальной кровопотерей. Гарпун задел щитовидную железу, но её удалось сохранить.

    «По мнению врачей, такое ранение считается смертельным, в этом случае стрела не задела жизненно важные органы», — отмечается в сообщении.

    При поступлении в больницу женщина была в сознании, сохраняла спокойствие.

    «Наутро после операции женщина уже улыбалась, спокойно разговаривала, прошла осиплость голоса, восстановилось глотание. В принципе, женщина родилась в рубашке», — рассказывает сосудистый хирург ВКБ № 2 Максим Ерёменко.

    Сейчас она идёт на поправку, её готовят к выписке. Журналисту РИА Новости женщина рассказала, что у неё на шее остался огромный шрам, но она рада, что жизненно важные органы оказались не задеты.

    Инцидент, как писала «Фонтанка», произошёл вечером 25 июня в пригороде Владивостока — посёлке Трудовое. В СУ СК причиной назвали «выявление нерационального использования электричества подозреваемым». 47-летняя председатель СНТ пришла к 65-летнему мужчине, когда выяснилось, что он тайно пользуется электроэнергией садового товарищества. По данным РИА, они враждуют давно. В конфликт вмешался сосед и товарищ мужчины — попал под горячую руку. Его мужчина поджёг с помощью горючей жидкости из огнемёта (сделал его сам из огнетушителя), а в председательницу садового товарищества выстрелил из ружья для подводной охоты. Сосед получил обширные ожоги 60 % тела, а сам агрессор обжёг обе руки, он тоже госпитализирован. В отношении него возбуждено уголовное дело о попытке убийства с особой жестокостью общеопасным способом.

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