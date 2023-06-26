Житель Приморья поджёг соседа из огнемёта и пронзил стрелой шею женщине

Житель Приморского края во время конфликта из-за предполагаемого воровства электричества поджёг мужчину и насквозь пробил шею женщине стрелой.
Как сообщает прокуратура региона, инцидент произошёл вечером 25 июня в посёлке Трудовое на улице Василия Рябова. Мужчина 1958 года рождения повздорил с двумя местными жителями. В итоге он взял баллон с легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг мужчину 1976 года рождения — тот получил обширные ожоги
СУ СК уточняет, что причиной ссоры стало выявление нерационального использования электричества подозреваемым. Он вступил в конфликт с соседом и председательницей СНТ. Как пишут СМИ, 63-летний мужчина сначала якобы пугал оппонентов самодельным огнемётом, а когда его попытались отобрать, он поджёг им человека (по данным СК, «выплеснул в сторону потерпевшего содержимое баллона»), а потом выстрелил в председателя садового товарищества из ружья для подводной охоты.
В отношении мужчины следователями СК возбуждено уголовное дело о попытке убийства с особой жестокостью общеопасным способом (часть 3 статьи 30, пункты «а», «д», «е» части 2 статьи 105 УК РФ). Ход и результаты расследования прокуратура взяла на контроль.