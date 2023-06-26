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    Житель Приморья поджёг соседа из огнемёта и пронзил стрелой шею женщине

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    14 комментариев

    Житель Приморского края во время конфликта из-за предполагаемого воровства электричества поджёг мужчину и насквозь пробил шею женщине стрелой.

    Как сообщает прокуратура региона, инцидент произошёл вечером 25 июня в посёлке Трудовое на улице Василия Рябова. Мужчина 1958 года рождения повздорил с двумя местными жителями. В итоге он взял баллон с легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг мужчину 1976 года рождения — тот получил обширные ожоги 60 % тела. Затем нападавший взял оружие, снаряженное стрелой, и выстрелил в женщину 1981 года рождения. Стрела насквозь пронзила её шею. Пострадавшие живы. Они госпитализированы, как и нападавший (у него тоже ожоги).

    СУ СК уточняет, что причиной ссоры стало выявление нерационального использования электричества подозреваемым. Он вступил в конфликт с соседом и председательницей СНТ. Как пишут СМИ, 63-летний мужчина сначала якобы пугал оппонентов самодельным огнемётом, а когда его попытались отобрать, он поджёг им человека (по данным СК, «выплеснул в сторону потерпевшего содержимое баллона»), а потом выстрелил в председателя садового товарищества из ружья для подводной охоты.

    В отношении мужчины следователями СК возбуждено уголовное дело о попытке убийства с особой жестокостью общеопасным способом (часть 3 статьи 30, пункты «а», «д», «е» части 2 статьи 105 УК РФ). Ход и результаты расследования прокуратура взяла на контроль.

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    Комментарии 14

    Гость26 Июн 2023 в 09:53
    Так и жена под стать мужу-"герою" : "Жена владельца огнемета и ружья залила газом удерживающих его людей, пока те вызывали скорую и полицию".(с) По ссылке в статье: " ...в поселке Трудовое на территории СНТ «ДЭПСС» велись работы по выявлению хищения электроэнергии. Жителям одного из домов это не понравилось. С самодельным огнеметом выбежал мужчина. Он стал всех пугать, а когда его попытались успокоить, включил его и направил на другого мужчину. Последний вспыхнул. Очевидцы стали тушить его и срывать с него одежду.В суматохе владелец огнемета подошел к председателю СНТ со спины. У него в руках было ружье для подводной охоты. Он планировал выстрелить ей в спину, но ему помешали крики находившихся рядом людей. В итоге мужчина выстрелил и пробил женщине стрелой шею насквозь". // Судя по фото ( женщина со стрелой в шее)пострадавшая женщина родилась в рубашке. Стрелявший, судя по забору, небедный чел.
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