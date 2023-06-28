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    Фонтанка SUP

    Успей зарегистрироваться на кубок «Фонтанка CUP» по низкой цене

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    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Всего 3 дня осталось, чтобы приобрести слот на гонку «Фонтанка CUP» по низкой цене. С 1 июля регистрационный взнос на соревнования сапсёрферов в рамках фестиваля «Фонтанка SUP» увеличится на 500 рублей. Успевай!

    ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ГОНКУ

    Напомним, в этом году участники гонки будут биться за победу, денежный призовой фонд и кубок по сапсёрфингу от «Фонтанки» в двух категориях: «профессионалы» и «любители». Организаторы также наградят и самых быстрых райдеров в возрастных категориях от 18 до 50+. Состязания пройдут 5 августа в акваториях рек и каналов в центре Петербурга до старта самого массового в мире фестиваля любителей сапсёрфинга «Фонтанка SUP».

    Подробнее о гонке «Фонтанка СUP» можно узнать на официальном сайте соревнований.

    За новостями следите в рубрике на «Фонтанке» и в официальной группе в «ВК».

    «Фонтанка.ру»

    Фото: «Фонтанка.ру»

    Справка: Кубок по сапсерфингу «Фонтанка CUP», учрежденный городским порталом «Фонтанка.ру», организован и проводится в рамках восьмого международного фестиваля сапсерфинга «Фонтанка SUP», который пройдет в Петербурге 5 августа. Тысячи любителей сапсерфинга пройдут по акваториям рек и каналов исторического центра Петербурга красочным карнавалом. Девиз фестиваля — «В Питере — плыть». Два года подряд фестиваль «Фонтанка SUP» становится победителем национальной премии в области событийного туризма RUSSIAN EVENT AWARDS как «Лучшее уличное театрализованное представление и карнавал».

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