Успей зарегистрироваться на кубок «Фонтанка CUP» по низкой цене

Всего 3 дня осталось, чтобы приобрести слот на гонку «Фонтанка CUP» по низкой цене. С 1 июля регистрационный взнос на соревнования сапсёрферов в рамках фестиваля «Фонтанка SUP» увеличится на 500 рублей. Успевай!
Напомним, в этом году участники гонки будут биться за победу, денежный призовой фонд и кубок по сапсёрфингу от «Фонтанки» в двух категориях: «профессионалы» и «любители». Организаторы также наградят и самых быстрых райдеров в возрастных категориях от 18 до 50+. Состязания пройдут 5 августа в акваториях рек и каналов в центре Петербурга до старта самого массового в мире фестиваля любителей сапсёрфинга «Фонтанка SUP».
Подробнее о гонке «Фонтанка СUP» можно узнать на официальном сайте соревнований.
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«Фонтанка.ру»