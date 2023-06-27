Завершил свободный полет: рассказываем, куда делся аэростат с выставки в Кронштадте

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Непослушный аэростат, который 24 июня сорвался с троса на выставке Международного военно-морского салона в Кронштадте, в итоге улетел к Ладожскому озеру. Аппарат был застрахован, рассказал 27 июня «Фонтанке» генеральный директор АО НПП «Спец-Радио» Кирилл Селеня.



«Наш рекламный аэростат производства АО НПП «Спец–Радио» прекрасно отработал на морском салоне, несмотря на капризы природы. Данный вариант аэростата не предназначен работать при таких ветровых нагрузках, но мы пошли на риск и практически подтвердили улучшенные характеристики работы рекламного аэростата в таких условиях», — рассказал Кирилл Селеня.

По словам гендиректора компании, в последний день работы военно-морского салона в Кронштадте были самые сильные порывы ветра — до 15 метров в секунду. Ветер разматывал аэростат, увеличивая тем самым нагрузку на трос, который держал аппарат на земле. Сотрудники заметили, что трос начало перетирать — тогда было принято решение экстренно спустить аэростат и зафиксировать его на страховочные канаты. Чтобы сделать это, не хватило буквально минуты. В итоге трос лопнул и маленький дирижабль отправился в свободный полет.

«Фонтанка.ру»

На такие случаи в аэростате есть две системы: GPS-датчик и воздухо-клапанная система, которая на высоте выше 3 километров начинает стравливать газ из оболочки, однако этот аппарат поднялся на высоту 2 километра и начал дрейфовать в сторону Ладоги.



Специалисты визуально и по данным с датчика наблюдали за аэростатом до Кировска Ленинградской области, далее он спускался на озеро. Дальнейшее его сопровождение уже было невозможно.



«По нашим данным, оболочка аэростата без газа приводнилась в южной части Ладожского озера в ночь с 24 на 25 июня. Мы предупредили Государственную инспекцию по маломерным судам, чтобы в случае обнаружения оболочки сообщили нам», — заключил гендиректор АО НПП «Спец-Радио».