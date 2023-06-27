Ассортимент грибов в корзинах петербуржцев начал меняться

Подосиновики в корзинах петербургских грибников начали разбавлять сыроежки, лисички и белые.
Грибов в лесах Ленобласти не очень много, несмотря на дожди. И действительно, в фотоотчетах в группе «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте» за последние дни в основном «красные». Но не только. «Рядом с болотом начали появляться сыроежки», — сообщает Лариса. «Сыроежки все червивые, удивлённый валуйчик. <...> Из всех найденных подберов со мной уехал только малыш — 1 фото. Лисички активно растут, но пока не на всех моих полянках», — пишет Лариса.
У кого-то на фотографиях есть белые. «Нашëлся и белый, возможно, скоро придут на смену подосиновикам», — рассказывает Станислав в группе «Планета грибов».
Но большая часть грибов пока — всё равно подосиновики.