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    Целые корзины «красноголовой малышни» — ищите их в лесу и надейтесь на дожди

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    Фото: Святослав Кривошеев / «Планета грибов»
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    Грибной сезон набирает обороты. Грибники подводят итоги весны и дают прогнозы на лето.

    «Несмотря на засуху красноголовая малышня продолжает вылезать. Подберёзовики стараются не отставать, среди них уже попадаются переростки, — рассказывает Станислав Кривошеев о своём походе в лес 31 мая во Всеволожском районе Ленобласти в сообществе «Планета грибов». — Перспективы на первый месяц лета вырисовываются неплохими, но нужны нормальные дожди. А заканчивающийся май на моих местах получился отличным: и весенних грибов было немало, и ранние болетовые порадовали количеством».

    Появляется всё больше фотоотчётов из разных районов Ленобласти и из других регионов центральной части России.

    Весенние грибы заканчиваются. Их начали собирать во второй половине апреля.

    Фото: Святослав Кривошеев / «Планета грибов»

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