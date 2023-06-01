Целые корзины «красноголовой малышни» — ищите их в лесу и надейтесь на дожди

Грибной сезон набирает обороты. Грибники подводят итоги весны и дают прогнозы на лето.
«Несмотря на засуху красноголовая малышня продолжает вылезать. Подберёзовики стараются не отставать, среди них уже попадаются переростки, — рассказывает Станислав Кривошеев о своём походе в лес 31 мая во Всеволожском районе Ленобласти в сообществе «Планета грибов». — Перспективы на первый месяц лета вырисовываются неплохими, но нужны нормальные дожди. А заканчивающийся май на моих местах получился отличным: и весенних грибов было немало, и ранние болетовые порадовали количеством».
Появляется всё больше фотоотчётов из разных районов Ленобласти и из других регионов центральной части России.
Весенние грибы заканчиваются. Их начали собирать во второй половине апреля.