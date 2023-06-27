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    Никаких фейерверков. В Петербурге продлили действие особого противопожарного режима

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    3 комментария

    Действие особого противопожарного режима в Санкт-Петербурге продлили до 1 августа. Об этом стало известно во вторник, 27 июня, из проекта постановления правительства города.

    Режим накладывает дополнительные запреты по разведению огня и запуску фейерверков. До первого августа будет запрещено:

    — разведение огня, сжигание мусора, сухой растительности;

    — проведение пожароопасных работ на территориях городских лесов, особо охраняемых природных территорий (ООПТ), садов и скверов, а также зеленых насаждений, выполняющих специальные функции и зеленых насаждений ограниченного пользования;

    — применение пиротехники на открытых территориях при проведении праздников и других массовых мероприятий без согласования с ГУ МЧС;

    — въезд транспорта на территории городских лесов и ООПТ (кроме дорог общего пользования); стоянка транспорта разрешена только на специально оборудованных местах.

    О введении особого противопожарного режима стало известно в середине июня.

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    Комментарии 3

    Гость27 Июн 2023 в 15:14
    Не пулять и точка
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