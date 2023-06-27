Никаких фейерверков. В Петербурге продлили действие особого противопожарного режима

Действие особого противопожарного режима в Санкт-Петербурге продлили до 1 августа. Об этом стало известно во вторник, 27 июня, из проекта постановления правительства города.
Режим накладывает дополнительные запреты по разведению огня и запуску фейерверков. До первого августа будет запрещено:
— разведение огня, сжигание мусора, сухой растительности;
— проведение пожароопасных работ на территориях городских лесов, особо охраняемых природных территорий (ООПТ), садов и скверов, а также зеленых насаждений, выполняющих специальные функции и зеленых насаждений ограниченного пользования;
— применение пиротехники на открытых территориях при проведении праздников и других массовых мероприятий без согласования с ГУ МЧС;
— въезд транспорта на территории городских лесов и ООПТ (кроме дорог общего пользования); стоянка транспорта разрешена только на специально оборудованных местах.
О введении особого противопожарного режима стало известно в середине июня.