Никаких фейерверков. В Петербурге продлили действие особого противопожарного режима

Действие особого противопожарного режима в Санкт-Петербурге продлили до 1 августа. Об этом стало известно во вторник, 27 июня, из проекта постановления правительства города.



Режим накладывает дополнительные запреты по разведению огня и запуску фейерверков. До первого августа будет запрещено:



— разведение огня, сжигание мусора, сухой растительности;



— проведение пожароопасных работ на территориях городских лесов, особо охраняемых природных территорий (ООПТ), садов и скверов, а также зеленых насаждений, выполняющих специальные функции и зеленых насаждений ограниченного пользования;

