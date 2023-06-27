Девочку-подростка изнасиловали во время вписки на юге Петербурга

Полиция Московского района ищет мужчину, который изнасиловал девочку-подростка.



15-летняя школьница не смогла дома рассказать о произошедшем в ночь с 22 на 23 июня и накануне пришла за помощью в психологический центр, стало известно «Фонтанке» 27 июня.



По предварительной информации, пострадавшая рассказала, что вместе с подругами пришла в гости на Краснопутиловскую улицу. Девочки принесли с собой слабоалкогольные напитки и после их употребления легли спать. Мужчина якобы воспользовался сном 15-летней и изнасиловал её.



Ведется поиск злоумышленника.

