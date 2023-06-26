    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 24

    1 м/с, ю-в

    761мм

    51%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd84.08eur91.49

    Мать погибшего на «Титане» отдала свое место ради рекорда сына с кубиком Рубика

    4770
    21 комментарий

    Кристин Давуд уступила место в батискафе «Титан» своему 19-летнему сыну Сулейману, чтобы тот установил рекорд по сборке кубика Рубика на дне океана. Об этом сообщает в понедельник, 26 июня, ТАСС со ссылкой на британские СМИ.

    По словам Кристин, изначально к расположенному на дне Атлантического океана «Титанику» должны были отправиться она вместе с мужем Шахзадой Давудом, однако поездку отменили из-за пандемии коронавируса. «Потом я уступила свое место, потому что он [Сулейман] очень хотел поехать», — рассказала Кристин Давуд. Он должен был установить рекорд, собрав кубик Рубика на глубине 3,7 тысячи метров рядом с «Титаником».

    Сулейман — студент университета Стратклайда в Глазго, он собирал кубик Рубика за 12 секунд. Перед погружением на «Титане» он подал заявку в Книгу рекордов Гиннесса. Снять результат должен был его отец.

    Мама и сестра Алина оставались на борту материнского судна «Полярный принц», который доставил туристов на место погружения. Вдова бизнесмена надеялась увидеть мужа и сына живыми все 96 часов — именно столько времени, по предположению береговой службы США, оставалось воздуха на батискафе. Однако спустя 96 часов спасатели и компания-организатор OceanGate сообщили, что найдены обломки «Титана». Вероятнее всего, субмарину разорвало от давления.

    Обломки батискафа 22 июня нашли в нескольких сотнях метров от останков лайнера «Титаник», которые и были целью экспедиции «Титана». Все пять человек, которые находились в батискафе, объявлены погибшими. Среди них 58-летний британский бизнесмен и исследователь Хэмиш Хардинг, 48-летний бизнесмен из Пакистана Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман. А также французский акванавт Поль-Анри Наржоле и 61-летний Стоктон Раш, директор компании OceanGate, организовавшей погружение.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Батискаф Титан
    ЛАЙК1
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ13

    Комментарии 21

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    21
    close