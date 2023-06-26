Мать погибшего на «Титане» отдала свое место ради рекорда сына с кубиком Рубика

Кристин Давуд уступила место в батискафе «Титан» своему
По словам Кристин, изначально к расположенному на дне Атлантического океана «Титанику» должны были отправиться она вместе с мужем Шахзадой Давудом, однако поездку отменили из-за пандемии коронавируса. «Потом я уступила свое место, потому что он [Сулейман] очень хотел поехать», — рассказала Кристин Давуд. Он должен был установить рекорд, собрав кубик Рубика на глубине 3,7 тысячи метров рядом с «Титаником».
Сулейман — студент университета Стратклайда в Глазго, он собирал кубик Рубика за 12 секунд. Перед погружением на «Титане» он подал заявку в Книгу рекордов Гиннесса. Снять результат должен был его отец.
Мама и сестра Алина оставались на борту материнского судна «Полярный принц», который доставил туристов на место погружения. Вдова бизнесмена надеялась увидеть мужа и сына живыми все 96 часов — именно столько времени, по предположению береговой службы США, оставалось воздуха на батискафе. Однако спустя 96 часов спасатели и компания-организатор OceanGate сообщили, что найдены обломки «Титана». Вероятнее всего, субмарину разорвало от давления.
Обломки батискафа 22 июня нашли в нескольких сотнях метров от останков лайнера «Титаник», которые и были целью экспедиции «Титана». Все пять человек, которые находились в батискафе, объявлены погибшими. Среди них