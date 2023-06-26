Мать погибшего на «Титане» отдала свое место ради рекорда сына с кубиком Рубика

Кристин Давуд уступила место в батискафе «Титан» своему 19-летнему сыну Сулейману, чтобы тот установил рекорд по сборке кубика Рубика на дне океана. Об этом сообщает в понедельник, 26 июня, ТАСС со ссылкой на британские СМИ.



По словам Кристин, изначально к расположенному на дне Атлантического океана «Титанику» должны были отправиться она вместе с мужем Шахзадой Давудом, однако поездку отменили из-за пандемии коронавируса. «Потом я уступила свое место, потому что он [Сулейман] очень хотел поехать», — рассказала Кристин Давуд. Он должен был установить рекорд, собрав кубик Рубика на глубине 3,7 тысячи метров рядом с «Титаником».