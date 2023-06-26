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    «Надо зарядиться энергией»: губернатор Ямала уходит в тундру после «мятежных» выходных

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    Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов решил насладиться «информационным детоксом» в тундре после попытки военного мятежа в выходные. О необычной семейной поездке политик рассказал в своем telegram-канале 26 июня.

    «Более подходящего места для информационного и цифрового детокса, особенно после насыщенных рабочих выходных, не найти», — написал Дмитрий Артюхов.

    Это уже вторая подобная поездка к коренным народам Ямала. По словам губернатора, ему необходимо прикоснуться к мудрости старейшин, чтобы решить, как можно улучшить жизнь северян. В планах главы региона — поездка в предгорья Полярного Урала.

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    ЯНАО
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