«Надо зарядиться энергией»: губернатор Ямала уходит в тундру после «мятежных» выходных

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов решил насладиться «информационным детоксом» в тундре после попытки военного мятежа в выходные. О необычной семейной поездке политик рассказал в своем telegram-канале 26 июня.
«Более подходящего места для информационного и цифрового детокса, особенно после насыщенных рабочих выходных, не найти», — написал Дмитрий Артюхов.
Это уже вторая подобная поездка к коренным народам Ямала. По словам губернатора, ему необходимо прикоснуться к мудрости старейшин, чтобы решить, как можно улучшить жизнь северян. В планах главы региона — поездка в предгорья Полярного Урала.